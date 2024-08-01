Графіки відключення світла у Києві на 2 серпня

Скасування графіків — як завтра вимикатимуть світло в Києві
Графіки відключень у Києві 2 серпня не будуть застосовуватися. Це пов'язано зі зменшенням споживання та введенням в роботу блоків АЕС.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Графік відключення світла у Києві 2 серпня
В Укренерго повідомили, що відключень 2 серпня в Україні не планується. Там закликали українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.
Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:
Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися, однак попередив про ймовірну загрозу нових російських обстрілів.
Також ми писали, що на Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію. Один такий вітряк може забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств.
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