Сколько стоит бюджетное жилье в Киеве - рассказывает риелтор.

Новостройка в Киеве. Фото: УНИАН

Многие мечтают о возможности приобрести доступное жилье в Киеве. Стоимость квартир зависит от многих факторов: играет роль не только состояние жилья и количество квадратных метров.

О ценах на бюджетную однокомнатную квартиру в Киеве, в комментарии РБК-Украина рассказала риелтор Валерия Малютко.

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Стоимость жилья в Киеве

Стоимость квартир определяется многочисленными факторами, включая состояние жилья, его площадь, локацию и инфраструктуру. Локальность, близость к метро и развитая транспортная и социальная инфраструктура оказывают влияние на рыночную стоимость недвижимости.

"При поисках бюджетного жилья в Киеве нужно понимать, что цену формируют разные факторы, такие как локация, инфраструктура, транспортная развязка, близость метро, ремонт и наличие документов", — отметила Валерия Малютко.

Например, в селе Софиевская Борщаговка в непосредственной близости от города можно найти однокомнатную квартиру за 60 000 долларов. Валерия Малютко приводит этот пример, указывая, что это жилье в новом доме с хорошим ремонтом, мебелью и техникой.

Однако важно учитывать, что такие варианты возможны за пределами столицы, что может привести к значительным транспортным пробкам в утренние и вечерние часы.

Сообщены также средние цены на жилье в разных районах Киева на вторичном и первичном рынках:

Вторичный рынок:

Печерский – 126 000 долларов;

Шевченковский – 80 000 долларов;

Голосеевский – 69 000 долларов;

Дарницкий – 65 000 долларов;

Днепровский – 59 800 долларов;

Подольский – 59 000 долларов;

Соломенский – 58 000 долларов;

Оболонский – 54 100 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Деснянский – 43 000 долларов.

Первичный рынок:

Печерский – 85 900 долларов;

Шевченковский – 60 600 долларов;

Голосеевский – 50 900 долларов;

Дарницкий – 41 000 долларов;

Днепровский – 42 700 долларов;

Подольский – 59 800 долларов;

Соломенский – 41 400 долларов;

Оболонский – 49 700 долларов;

Святошинский – 45 900 долларов;

Деснянский – 38 400 долларов.

Отмечено, что вдобавок к ценам на жилье от застройщиков следует учитывать затраты на ремонт, оформление документов и другие дополнительные расходы. Риелтор подчеркивает, что благодаря программе кредитов на жилье есть жилье, продажи жилья в Киеве выросли, а уровень продаж вернулся к предыдущему уровню.

Напомним, что стоимость жилых помещений в Киеве выросла на 2% .

Также мы писали о том, что в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество , отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.