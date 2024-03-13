Скільки коштує бюджетне житло в Києві — розповідає рієлтор

Новобудова в Києві. Фото: УНІАН

Багато людей мріють про можливість придбати доступне житло в Києві. Вартість квартир залежить від багатьох факторів: грає роль не тільки стан житла і кількість квадратних метрів.

Про ціни на бюджетну однокімнатну квартиру в Києві, у коментарі РБК-Україна розповіла рієлтор Валерія Малюцька.

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Вартість житла у Києві

Вартість квартир визначається численними факторами, включаючи стан житла, його площу, локацію та інфраструктуру. Локальність, близькість до метро та розвинена транспортна і соціальна інфраструктура впливають на ринкову вартість нерухомості.

"При пошуках бюджетного житла в Києві треба розуміти, що ціну формують різні чинники, такі як локація, інфраструктура, транспортна розв'язка, близькість метро, ремонт та наявність документів", — зауважила Валерія Малюцька.

Наприклад, в селі Софіївська Борщагівка в безпосередній близькості до міста можна знайти однокімнатну квартиру за 60 000 доларів. Валерія Малюцька наводить цей приклад, вказуючи, що це житло в новому будинку з гарним ремонтом, меблями та технікою.

Проте важливо враховувати, що такі варіанти можливі за межами столиці, а це може призвести до значних транспортних заторів у ранкові та вечірні години.

Повідомлені також середні ціни на житло в різних районах Києва на вторинному та первинному ринках:

Вторинний ринок:

Печерський – 126 000 доларів;

Шевченківський – 80 000 доларів;

Голосіївський – 69 000 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Дніпровський – 59 800 доларів;

Подільський – 59 000 доларів;

Солом'янський – 58 000 доларів;

Оболонський – 54 100 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Деснянський – 43 000 доларів.

Первинний ринок:

Печерський – 85 900 доларів;

Шевченківський – 60 600 доларів;

Голосіївський – 50 900 доларів;

Дарницький – 41 000 доларів;

Дніпровський – 42 700 доларів;

Подільський – 59 800 доларів;

Солом'янський – 41 400 доларів;

Оболонський – 49 700 доларів;

Святошинський – 45 900 доларів;

Деснянський – 38 400 доларів.

Зазначено, що додатково до цін на житло від забудовників слід враховувати витрати на ремонт, оформлення документів та інші додаткові витрати. Рієлтор підкреслює, що завдяки програмі кредитів на житло єОселя, продажі житла в Києві зросли, а рівень продажів повернувся до попереднього рівня.

Нагадаємо, що вартість житлових приміщень у Києві зросла на 2%.

Також ми писали про те, що що у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.