Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Сколько стоит оформление загранпаспорта в Киеве — актуальные цены в ЦНАПах arrow

Сколько стоит оформление загранпаспорта в Киеве — актуальные цены в ЦНАПах

28 июля 2024 18:09
Валерия Барановская - редактор
Оформление загранпаспорта — какие цены в ЦНАПах
Отделение ЦНАПа. Фото: Вечерний Киев
Валерия Барановская - редактор

Летом оформление загранпаспорта — одна из самых популярных услуг в ЦНАПах Киева, поскольку украинцы часто путешествуют во время отпусков. Стоимость оформления загранпаспорта составляет 958 грн за 20 рабочих дней или 1598 грн за 7 рабочих дней.

Об этом сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Сколько стоит оформить загранпаспорт в ЦНАП

Одной из популярнейших услуг в ЦНАПах Киева летом является оформление загранпаспорта, поскольку во время отпусков украинцы чаще путешествуют за границу.

"Этот период особенно активен для граждан, нуждающихся в обновлении документов", — отметила Шамрай.

Она рассказала, что для оформления загранпаспорта необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
  • квитанция об уплате административного сбора;
  • фотография размером 10х15 см (для детей до 12 лет).

Сколько стоит оформить и получить загранпаспорт:

  • в течение 20 рабочих дней – 958 грн.;
  • срочно за 7 рабочих дней – 1598 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины стоит:

  • в течение 20 рабочих дней – 504 грн.;
  • срочно за 10 рабочих дней – 874 грн.

Шамрай рассказала, что к самым популярным услугам, по которым летом обращаются в ЦНАПы Киева, есть паспортные услуги, услуги по регистрации места жительства, государственная регистрация имущества или бизнеса и услуги социального характера.

Напомним, во Вроцлаве украинские мужчины вышли на протест под Генеральным консульством Украины из-за задержки выдачи паспортов, которая, по их словам, длится до шести месяцев.

Также мы сообщали, что зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" возобновили приём заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг им нужно осуществить верификацию через приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.

Киев украинцы Украина паспорта цены в Украине ЦПАУ загранпаспорт Украины детский заграничный паспорт Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд