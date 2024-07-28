Оформление загранпаспорта — какие цены в ЦНАПах

Отделение ЦНАПа. Фото: Вечерний Киев

Летом оформление загранпаспорта — одна из самых популярных услуг в ЦНАПах Киева, поскольку украинцы часто путешествуют во время отпусков. Стоимость оформления загранпаспорта составляет 958 грн за 20 рабочих дней или 1598 грн за 7 рабочих дней.

Об этом сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина.

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Одной из популярнейших услуг в ЦНАПах Киева летом является оформление загранпаспорта, поскольку во время отпусков украинцы чаще путешествуют за границу.

"Этот период особенно активен для граждан, нуждающихся в обновлении документов", — отметила Шамрай.

Она рассказала, что для оформления загранпаспорта необходимо иметь следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении (для детей);

квитанция об уплате административного сбора;

фотография размером 10х15 см (для детей до 12 лет).

Сколько стоит оформить и получить загранпаспорт:

в течение 20 рабочих дней – 958 грн.;

срочно за 7 рабочих дней – 1598 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины стоит:

в течение 20 рабочих дней – 504 грн.;

срочно за 10 рабочих дней – 874 грн.

Шамрай рассказала, что к самым популярным услугам, по которым летом обращаются в ЦНАПы Киева, есть паспортные услуги, услуги по регистрации места жительства, государственная регистрация имущества или бизнеса и услуги социального характера.

Напомним, во Вроцлаве украинские мужчины вышли на протест под Генеральным консульством Украины из-за задержки выдачи паспортов, которая, по их словам, длится до шести месяцев.

Также мы сообщали, что зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" возобновили приём заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг им нужно осуществить верификацию через приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.