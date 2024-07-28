Оформлення закордонного паспорта — які ціни у ЦНАПах

Відділення ЦНАПу. Фото: Вечірній Київ

Влітку оформлення закордонного паспорта є однією з найпопулярніших послуг у ЦНАПах Києва, оскільки українці часто подорожують під час відпусток. Вартість оформлення закордонного паспорта складає 958 грн за 20 робочих днів або 1 598 грн за 7 робочих днів.

Про це повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай у інтерв'ю для РБК-Україна.

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Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП

Однією із найпопулярніших послуг у ЦНАПах Києва влітку є оформлення закордонного паспорта, оскільки під час відпусток українці частіше подорожують за кордон.

"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", — зазначила Шамрай.

Вона розповіла, що для оформлення закордонного паспорта необхідно мати такі документи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей);

квитанція про сплату адміністративного збору;

фотокартка розміром 10х15 см (для дітей до 12 років).

Скільки коштує оформити і отримати закордонний паспорт:

упродовж 20 робочих днів – 958 грн;

терміново за 7 робочих днів – 1 598 грн.

Оформлення паспорта громадянина України коштує:

упродовж 20 робочих днів – 504 грн;

терміново за 10 робочих днів – 874 грн.

Шамрай розповіла, що до найпопулярніших послуг за якими влітку звертаються до ЦНАПів Києва є — паспортні послуги, послуги з реєстрації місця проживання, державна реєстрація майна або бізнесу та послуги соціального характеру.

Нагадаємо, у Вроцлаві українські чоловіки вийшли на протест під Генеральним консульством України через затримку видачі паспортів, яка, за їхніми словами, триває до шести місяців.

Також ми повідомляли, що закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків. Для отримання послуг їм потрібно здійснити верифікацію через застосунок Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.