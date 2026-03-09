Цены на бензин в Киеве и области — что на АЗС 9 марта

Цены на одной из АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 9 марта, цены на топливо на крупных сетевых АЗС остаются высокими. На отдельных запровочных станциях обычный бензин А-95 продают в пределах 68,90–70,99 грн за литр, а премиальные марки А-95 уже стоят значительно дороже.

Цены на бензин в Киеве 9 марта

На SOCAR литр бензина А-95 стоит 70,99 грн, бензин Nano 95 продают по 74,99 грн, а бензин А-100 — по 80,99 грн. Дизельное топливо Diesel Nano Extro на этой АЗС стоит 76,99 грн за литр, автогаз — 41,98 грн.

Цены на топливо на АЗС Socar 9 марта. Фото: Новини.LIVE

На OKKO цены еще выше для премиальной линейки. Бензин Pulls 100 там продают по 80,99 грн за литр, Pulls 95 — по 73,99 грн, тогда как А-95 Евро стоит 70,99 грн. Дизель Pulls выставили по 76,99 грн, дизель Евро — по 73,99 грн.

Цены на топливо в Киеве на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE

На UPG цены несколько ниже в сегменте обычного бензина. Бензин А-95 там стоит 68,90 грн за литр, бензин upg 95 - 71,90 грн, а upg 100 - 78,90 грн. Евро дизель на этой заправке продают по 71,90 грн.

Стоимость топлива на АЗС UPG в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Киевской области — на каких АЗС более низкие цены

В Киевской области операторы пока что не обновляли прайсы после 6 марта, поэтому на рынке сохраняются предварительные ориентиры. Среди наиболее известных сетей обычный А-95 в регионе дешевле всего предлагали на Авантаж 7 — по 65,25 грн за литр, на БРСМ-Нафта — по 65,99 грн, на Mango — по 66,49 грн, на Marshal — по 66,99 грн и на UPG — по 67,90 грн.

Цены на АЗС в Киевской области 9 марта (цены за 6 марта). Фото: скриншот Минфин

В более дорогом сегменте области цена на А-95 достигает более 70 грн за литр. На KLO он стоит 70,49 грн, на SOCAR, WOG, ОККО — 70,99 грн.

Цены на топливо и динамика изменений цен. Фото: скриншот Минфин

Премиальный бензин А-95+ в Киевской области также остается дорогим. На UPG его продавали по 70,90 грн, на AMIC — по 70,49 грн, на Parallel — по 71,49 грн, на Укрнафта — по 71,99 грн, на BVS и Grand Petrol — по 72,99 грн, на WOG и ОККО — по 73,99 грн, на KLO — по 74,89 грн, а на SOCAR — по 74,99 грн.

Дизель в Киевской области, по последним доступным ценам операторов, стартует от 66,99 грн на БРСМ-Нафта и достигает 73,59 грн на KLO. Автогаз в регионе колеблется от 36,99 грн на Parallel до 41,99 грн на ОККО, тогда как на SOCAR он стоит 41,98 грн, а на WOG — 41,98 грн.

На фоне подорожания топлива в Украине, перевозчики в нескольких областях заявили о необходимости поднятия стоимости проезда. Читайте, какие области имеют самую низкую стоимость проезда в общественном транспорте.

Также эксперты объяснили, как еще может измениться цена на дизельное топливо в Украине и поделились действенными способами, как сэкономить на топливе.