Ціни на бензин у Києві та області — що на АЗС 9 березня

Ціни на одній з АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 9 березня, на АЗС у Києві бензин А-95 продають переважно в діапазоні від 68,90 до 70,99 грн за літр, а преміальні марки коштують ще дорожче. Найвища зафіксована ціна на бензин А-100 сягає 80,99 грн, при цьому черг на заправках у столиці немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ціни на бензин в Києві 9 березня

На SOCAR літр бензину А-95 коштує 70,99 грн, бензин Nano 95 продають по 74,99 грн, а бензин А-100 — по 80,99 грн. Дизельне пальне Diesel Nano Extro на цій АЗС коштує 76,99 грн за літр, автогаз — 41,98 грн.

Ціни на пальне на АЗС Socar 9 березня. Фото: Новини.LIVE

На OKKO ціни ще вищі для преміальної лінійки. Бензин Pulls 100 там продають по 80,99 грн за літр, Pulls 95 — по 73,99 грн, тоді як А-95 Євро коштує 70,99 грн. Дизель Pulls виставили по 76,99 грн, дизель Євро — по 73,99 грн.

Ціни на пальне в Києві на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE

На UPG ціни дещо нижчі в сегменті звичайного бензину. Бензин А-95 там коштує 68,90 грн за літр, бензин upg 95 — 71,90 грн, а upg 100 — 78,90 грн. Євро дизель на цій заправці продають по 71,90 грн.

Вартість пального на АЗС UPG в Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Київській області — на яких АЗС нижчі ціни

У Київській області оператори поки що не оновлювали прайси після 6 березня, тому на ринку зберігаються попередні орієнтири. Серед найбільш відомих мереж звичайний А-95 у регіоні найдешевше пропонували на Авантаж 7 — по 65,25 грн за літр, на БРСМ-Нафта — по 65,99 грн, на Mango — по 66,49 грн, на Marshal — по 66,99 грн і на UPG — по 67,90 грн.

Ціни на АЗС в Київській областіц 9 березня (ціни за 6 березня). Фото: скриншот Мінфін

У дорожчому сегменті області ціна на А-95 сягає понад 70 грн за літр. На KLO він коштує 70,49 грн, на SOCAR, WOG, ОККО — 70,99 грн.

Ціни на пальне та динаміка змін цін. Фото: скриншот Мінфін

Преміальний бензин А-95+ у Київській області також залишається дорогим. На UPG його продавали по 70,90 грн, на AMIC — по 70,49 грн, на Parallel — по 71,49 грн, на Укрнафта — по 71,99 грн, на BVS і Grand Petrol — по 72,99 грн, на WOG і ОККО — по 73,99 грн, на KLO — по 74,89 грн, а на SOCAR — по 74,99 грн.

Дизель у Київській області, за останніми доступними цінами операторів, стартує від 66,99 грн на БРСМ-Нафта і сягає 73,59 грн на KLO. Автогаз у регіоні коливається від 36,99 грн на Parallel до 41,99 грн на ОККО, тоді як на SOCAR він коштує 41,98 грн, а на WOG — 41,98 грн.

На тлі здорожчання палива в Україні, перевізники в кількох областях заявили про необхідність підняття вартості проїзду. Читайте, які області мають найнижчу вартість проїзду у громадському транспорті.

Також експерти пояснили, як ще може змінитися ціна на дизельне паливо в Україні та поділилися дієвими способами, як зекономити на паливі.