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Главная Киев Сколько стоят фрукты и овощи в Киеве в конце июля

Сколько стоят фрукты и овощи в Киеве в конце июля

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:17
Что происходит с ценами на фрукты и овощи в Киеве
Фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE

По данным Госстата, за последние месяц на овощи и фрукты и в целом на продукты в Украине выросли почти на 2%. В то же время стоимость украинских овощей и фруктов существенно упала.

На одном из рынков побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Цены на фрукты в Киеве

По словам продавца одного из продавцов, из украинских фруктов на прилавке только слива и персики. Остальные фрукты приехали из Турции и Испании. В то же время женщина рассказала, что цены на импортные фрукты на том же уровне, что и месяц назад, а украинские дешевеют.

Сейчас на левом берегу столицы цены на фрукты следующие:

  • персики — 250 грн/кг;
  • виноград "кишмиш" — 250 грн/кг;
  • голубика, черешня, малина, инжир — 250 грн/кг;
  • киви — 350 кг/грн;
  • слива — 250 грн/кг;
  • яблоки — 80-100 грн/кг;
  • дыня — 30 грн/кг;
  • украинский персик — 150 грн/кг.

Цены на овощи в Киеве

Во время визита на киевский рынок мы выяснили, что цены на овощи следующие:

  • борщевой набор — все по 30 грн/кг (лук 20 грн/кг);
  • огурцы — 55 грн/кг;
  • помидоры — 80-100 грн/кг;
  • чеснок — 250 грн/кг;
  • перец — 130 грн/кг;
  • кукуруза — 30 грн/кг.

Ранее Новини.LIVE поделились полезными советами для садоводов, как вернуть урожай абрикос.

Также мы рассказывали, что происходит с ценами на абрикосы в июле 2025 года.

Киев фрукты рынок овощи цены
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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