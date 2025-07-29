Что происходит с ценами на фрукты и овощи в Киеве

Фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE

По данным Госстата, за последние месяц на овощи и фрукты и в целом на продукты в Украине выросли почти на 2%. В то же время стоимость украинских овощей и фруктов существенно упала.

На одном из рынков побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Цены на фрукты в Киеве

По словам продавца одного из продавцов, из украинских фруктов на прилавке только слива и персики. Остальные фрукты приехали из Турции и Испании. В то же время женщина рассказала, что цены на импортные фрукты на том же уровне, что и месяц назад, а украинские дешевеют.

Сейчас на левом берегу столицы цены на фрукты следующие:

персики — 250 грн/кг;

виноград "кишмиш" — 250 грн/кг;

голубика, черешня, малина, инжир — 250 грн/кг;

киви — 350 кг/грн;

слива — 250 грн/кг;

яблоки — 80-100 грн/кг;

дыня — 30 грн/кг;

украинский персик — 150 грн/кг.

Цены на овощи в Киеве

Во время визита на киевский рынок мы выяснили, что цены на овощи следующие:

борщевой набор — все по 30 грн/кг (лук 20 грн/кг);

огурцы — 55 грн/кг;

помидоры — 80-100 грн/кг;

чеснок — 250 грн/кг;

перец — 130 грн/кг;

кукуруза — 30 грн/кг.

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