Что происходит с ценами на фрукты и овощи в Киеве

Сколько стоят фрукты и овощи в Киеве в конце июля
По данным Госстата, за последние месяц на овощи и фрукты и в целом на продукты в Украине выросли почти на 2%. В то же время стоимость украинских овощей и фруктов существенно упала.
На одном из рынков побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.
Цены на фрукты в Киеве
По словам продавца одного из продавцов, из украинских фруктов на прилавке только слива и персики. Остальные фрукты приехали из Турции и Испании. В то же время женщина рассказала, что цены на импортные фрукты на том же уровне, что и месяц назад, а украинские дешевеют.
Сейчас на левом берегу столицы цены на фрукты следующие:
- персики — 250 грн/кг;
- виноград "кишмиш" — 250 грн/кг;
- голубика, черешня, малина, инжир — 250 грн/кг;
- киви — 350 кг/грн;
- слива — 250 грн/кг;
- яблоки — 80-100 грн/кг;
- дыня — 30 грн/кг;
- украинский персик — 150 грн/кг.
Цены на овощи в Киеве
Во время визита на киевский рынок мы выяснили, что цены на овощи следующие:
- борщевой набор — все по 30 грн/кг (лук 20 грн/кг);
- огурцы — 55 грн/кг;
- помидоры — 80-100 грн/кг;
- чеснок — 250 грн/кг;
- перец — 130 грн/кг;
- кукуруза — 30 грн/кг.
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