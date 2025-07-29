Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Скільки коштують фрукти та овочі у Києві в кінці липня

Скільки коштують фрукти та овочі у Києві в кінці липня

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:17
Що відбувається з цінами на фрукти та овочі у Києві
Фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

За даними Держстату, за останні місяць на овочі та фрукти й загалом на продукти в Україні зросли майже на 2%. Водночас вартість українських овочів та фруктів істотно впала.

На одному з ринків побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Реклама
Читайте також:

Ціни на фрукти у Києві

За словами продавця одного з продавців, з українських фруктів на прилавку лише слива і персики. Решта фруктів приїхали з Туреччини й Іспанії. Водночас жінка розповіла, що ціни на імпортні фрукти на тому ж рівні, що і місяць тому, а українські дешевшають. 

Наразі на лівому березі столиці ціни на фрукти такі:

  • персики — 250 грн/кг;
  • виноград "кишмиш" — 250 грн/кг;
  • лохина, черешня, малина, інжир — 250 грн/кг;
  • ківі — 350 кг/грн;
  • слива — 250 грн/кг;
  • яблука — 80-100 грн/кг;
  • диня — 30 грн/кг;
  • український персик — 150 грн/кг.

Ціни на овочі у Києві

Під час візиту на київський ринок ми з'ясували, що ціни на овочі такі:

  • борщовий набір — усе по 30 грн/кг (цибуля 20 грн/кг);
  • ﻿﻿огірки — 55 грн/кг;
  • ﻿﻿помідори — 80-100 грн/кг;
  • часник — 250 грн/кг;
  • ﻿﻿перець — 130 грн/кг;
  • кукурудза — 30 грн/кг.

Раніше Новини.LIVE поділилися корисними порадами для садівників, як повернути врожай абрикос.

Також ми розповідали, що відбувається з цінами на абрикоси в липні 2025 року.

Київ фрукти ринок овочі ціни
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації