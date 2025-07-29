Що відбувається з цінами на фрукти та овочі у Києві

Фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

За даними Держстату, за останні місяць на овочі та фрукти й загалом на продукти в Україні зросли майже на 2%. Водночас вартість українських овочів та фруктів істотно впала.

На одному з ринків побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Ціни на фрукти у Києві

За словами продавця одного з продавців, з українських фруктів на прилавку лише слива і персики. Решта фруктів приїхали з Туреччини й Іспанії. Водночас жінка розповіла, що ціни на імпортні фрукти на тому ж рівні, що і місяць тому, а українські дешевшають.

Наразі на лівому березі столиці ціни на фрукти такі:

персики — 250 грн/кг;

виноград "кишмиш" — 250 грн/кг;

лохина, черешня, малина, інжир — 250 грн/кг;

ківі — 350 кг/грн;

слива — 250 грн/кг;

яблука — 80-100 грн/кг;

диня — 30 грн/кг;

український персик — 150 грн/кг.

Ціни на овочі у Києві

Під час візиту на київський ринок ми з'ясували, що ціни на овочі такі:

борщовий набір — усе по 30 грн/кг (цибуля 20 грн/кг);

﻿﻿огірки — 55 грн/кг;

﻿﻿помідори — 80-100 грн/кг;

часник — 250 грн/кг;

﻿﻿перець — 130 грн/кг;

кукурудза — 30 грн/кг.

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