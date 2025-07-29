Що відбувається з цінами на фрукти та овочі у Києві

Скільки коштують фрукти та овочі у Києві в кінці липня
За даними Держстату, за останні місяць на овочі та фрукти й загалом на продукти в Україні зросли майже на 2%. Водночас вартість українських овочів та фруктів істотно впала.
На одному з ринків побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
Ціни на фрукти у Києві
За словами продавця одного з продавців, з українських фруктів на прилавку лише слива і персики. Решта фруктів приїхали з Туреччини й Іспанії. Водночас жінка розповіла, що ціни на імпортні фрукти на тому ж рівні, що і місяць тому, а українські дешевшають.
Наразі на лівому березі столиці ціни на фрукти такі:
- персики — 250 грн/кг;
- виноград "кишмиш" — 250 грн/кг;
- лохина, черешня, малина, інжир — 250 грн/кг;
- ківі — 350 кг/грн;
- слива — 250 грн/кг;
- яблука — 80-100 грн/кг;
- диня — 30 грн/кг;
- український персик — 150 грн/кг.
Ціни на овочі у Києві
Під час візиту на київський ринок ми з'ясували, що ціни на овочі такі:
- борщовий набір — усе по 30 грн/кг (цибуля 20 грн/кг);
- огірки — 55 грн/кг;
- помідори — 80-100 грн/кг;
- часник — 250 грн/кг;
- перець — 130 грн/кг;
- кукурудза — 30 грн/кг.
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