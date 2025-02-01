Как изменятся коммунальные услуги в Киеве в феврале 2025 года

Расчет коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

С начала февраля тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление для киевлян останутся неизменными. В то же время правительство расширило перечень граждан, которые смогут пользоваться льготными тарифами на электроэнергию.

Новини.LIVE расскажет, как изменятся тарифы в Киеве на коммунальные услуги и проезд.

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Какие тарифы будут на отопление в Киеве с 1 февраля 2025 года

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и военное положение, тарифы на отопление в Киеве не изменятся благодаря действующему мораторию на их повышение. В феврале жители столицы продолжат платить за тепло по тарифу 1654,41 грн/Гкал, что соответствует уровню предыдущего года. Обеспечение стабильных цен стало возможным благодаря государственным ограничениям на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления.

Сколько будет стоить электроэнергия в Киеве с 1 февраля

С 1 февраля украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу 4,32 грн/кВт-ч. Эта цена будет оставаться актуальной как минимум до конца апреля 2025 года. В то же время правительство предусмотрело льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт-ч для граждан, использующих электроотопительные установки, при условии потребления до 2000 кВт-ч в месяц.

Также с 1 января расширен перечень лиц, которые могут получить электроэнергию по сниженному тарифу. В частности, льготы предоставляются совладельцам многоквартирных домов без газоснабжения или в районах с перебоями в теплоснабжении.

Какая стоимость газоснабжения в Киеве с 1 февраля

В феврале стоимость газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У разных поставщиков цены будут колебаться в пределах 7,79-9,99 грн/кубометр. Ранее "Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, что гарантирует стабильную цену для населения.

Сколько стоит кубометр воды в Киеве с февраля

Тариф на холодную воду также останется неизменным. Сейчас идет обсуждение возможного повышения стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения, однако в феврале цены останутся на прежнем уровне. В частности за услугу по централизованному водоснабжению — 42,94 грн с НДС, за услугу по централизованному водоотводу — 42,94 грн с НДС, а вместе — 85,88 грн с НДС.

Стоимость проезда в общественном транспорте

Цена проезда в общественном транспорте Киева остается стабильной: стоимость одной поездки в метро, трамвае, троллейбусе или фуникулере составляет 8 гривен. При условии покупки 50 поездок действует скидка, и одна поездка стоит 6,50 грн.

Стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков будет оставаться неизменной. Сейчас стоимость билета в среднем колеблется от 10 до 15 грн в зависимости от маршрута. Цена проезда в городской электричке и в дальнейшем будет составлять 15 грн.

Напомним, стало известно, что изменится для украинцев с 1 февраля 2025 года, в частности, в денежных переводах и прохождении ВВК.

Также узнайте, сколько в разных странах Европы потребители платят за электроэнергию по сравнению с Украиной.