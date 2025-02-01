Як зміняться комунальні послуги у Києві в лютому 2025

Розрахунок комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

З початку лютого тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення для киян залишаться незмінними. Водночас уряд розширив перелік громадян, які матимуть змогу користуватися пільговими тарифами на електроенергію.

Новини.LIVE розповість, як зміняться тарифи у Києві на комунальні послуги та проїзд.

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Які тарифи будуть на опалення в Києві з 1 лютого 2025 року

Попри складну економічну ситуацію та воєнний стан, тарифи на опалення у Києві не зміняться завдяки чинному мораторію на їх підвищення. У лютому мешканці столиці продовжать сплачувати за тепло за тарифом 1654,41 грн/Гкал, що відповідає рівню попереднього року. Забезпечення стабільних цін стало можливим завдяки державним обмеженням на підвищення вартості газу, гарячої води та опалення.

Скільки коштуватиме електроенергія в Києві з 1 лютого

З 1 лютого українці продовжать сплачувати за електроенергію за чинним тарифом 4,32 грн/кВт-год. Ця ціна залишатиметься актуальною щонайменше до кінця квітня 2025 року. Водночас уряд передбачив пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт-год для громадян, які використовують електроопалювальні установки, за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Також з 1 січня розширено перелік осіб, які можуть отримати електроенергію за зниженим тарифом. Зокрема, пільги надаються співвласникам багатоквартирних будинків без газопостачання або в районах із перебоями в теплопостачанні.

Яка вартість газопостачання у Києві з 1 лютого

У лютому вартість газу для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У різних постачальників ціни коливатимуться в межах 7,79-9,99 грн/кубометр. Раніше "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, що гарантує стабільну ціну для населення.

Скільки коштує кубометр води в Києві з лютого

Тариф на холодну воду також залишиться незмінним. Наразі триває обговорення можливого підвищення вартості централізованого водопостачання та водовідведення, проте в лютому ціни залишаться на попередньому рівні. Зокрема за послугу з централізованого водопостачання — 42,94 грн з ПДВ за послугу з централізованого водовідведення — 42,94 грн з ПДВ, а разом — 85,88 грн з ПДВ.

Вартість проїзду у громадському транспорті

Ціна проїзду в громадському транспорті Києва залишається стабільною: вартість однієї поїздки у метро, трамваї, тролейбусі чи фунікулері становить 8 гривень. За умови купівлі 50 поїздок діє знижка, і одна поїздка коштує 6,50 грн.

Вартість проїзду в автобусах приватних перевізників залишатиметься незмінною. Наразі вартість квитка у середньому коливається від 10 до 15 грн залежно від маршруту. Ціна проїзду в міській електричці й надалі становитиме 15 грн.

Нагадаємо, стало відомо, що зміниться для українців з 1 лютого 2025 року, зокрема, у грошових переказах та проходженні ВЛК.

Також дізнайтеся, скільки в різних країнах Європи споживачі сплачують за електроенергію у порівнянні з Україною.