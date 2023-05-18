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Сколько предпринимателей Киевской области получили гранты от государства

18 мая 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько предпринимателей Киевской области получили гранты от государства
Предприниматель решает свои дела. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киевской области 160 предпринимателей получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе "Власна справа". Свои бизнес-планы предприниматели могут подать через портал Дія.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Подробности

Известно, что выделение средств осуществляется в рамках реализации государственной программы есть работа.

Средний размер такого гранта составляет 241 тыс. грн, а общая сумма грантовых средств, которые поступят получателям пристоличного региона, — более 37 млн. грн. Получатели грантов должны обеспечить создание 352 рабочих мест.

В ведомстве сообщают, что свои бизнес-планы можно представить через портал Дія. Конечный срок проекта — 19 ноября 2023 года. Лица, получившие отказ в финансировании в прошлых периодах, имеют возможность подать заявку повторно.

Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест.

Напомним, в Украине с 1 июля может вступить в силу законопроект №8401, поэтому ФЛПов будут ждать изменения. В частности, могут отменить льготы, а также вернуть штрафы за работу без кассовых/РРО.

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