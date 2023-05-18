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Скільки підприємців Київщини отримали гранти від держави

18 травня 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки підприємців Київщини отримали гранти від держави
Підприємець вирішує свої справи. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Київській області 160 підприємців отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". Свої бізнес-плани підприємці можуть подати через портал Дія.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації

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Деталі

Відомо, що виділення коштів здійснюється в межах реалізації державної програми єРобота. 

Середній розмір такого гранту складає 241 тис. грн, а загальна сума грантових коштів, які надійдуть отримувачам пристоличного регіону, — понад 37 млн грн. Отримувачі грантів мають забезпечити створення 352 робочих місць.

У відомстві повідомляють, що свої бізнес-плани можна подати через портал Дія. Кінцевий термін проєкту — 19 листопада 2023 року. Особи, які отримали відмову у фінансуванні в минулих періодах, мають можливість подати заявку повторно.

Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня може набути чинності законопроєктом №8401, тож на ФОПів чекатимуть зміни. Зокрема, можуть скасувати пільги, а також повернути штрафи за роботу без касових/РРО.

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