Тысяча дней войны — сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев

Вражеские ракеты в небе. Иллюстративное фото: armyinform

Во вторник, 19 ноября, ровно 1000 дней войны. За это время Россия выпустила по Киеву более 2500 единиц ракет и беспилотников.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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"Тысяча дней! Это не просто круглая цифра. Не просто отсчет времени. Это отсчет нашей стойкости в этой страшной войне. И это отсчет того, что уже выпало пережить Киеву. Пережить и выстоять. Не сдаться и не сломаться", — отметили в ведомстве.

Там также рассказали, что за это время в Киеве прозвучало 1 369 тревог, суммарной продолжительностью 1 553 часов. Для атак на столицу за тысячу дней войны Россия использовала более 2 500 единиц ракет и БпЛА. Среди них:

БпЛА разных модификаций свыше 1600;

крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К/Х-69 — почти 800;

баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 — почти 90;

аэробалистических ракет "Кинжал" — почти 40;

гиперзвуковых ракет "Циркон" — шесть единиц.

Только за этот год Россия применила по Киеву около 1250 единиц различного вооружения воздушного нападения.

"Вдумайтесь, в XXI веке столицу европейского государства уничтожают тысячами ракет и дронов!!! Страшные цифры! Но представьте если бы все из этих двух с половиной тысяч смертоносных ракет и БпЛА достигли свои цели?! Если бы день и ночь воины ПВО, мобильных огневых групп и всех составляющих Сил Обороны не защищали наш город?! Не забывайте благодаря кому мы выстояли, отразили сотни воздушных ударов и продолжаем бороться!" — отметили в КМВА.

Скриншот сообщения КМВА

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