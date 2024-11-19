Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны arrow

Сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны

19 ноября 2024 10:58
Карина Приходько - Редактор
Тысяча дней войны — сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев
Вражеские ракеты в небе. Иллюстративное фото: armyinform
Карина Приходько - Редактор

Во вторник, 19 ноября, ровно 1000 дней войны. За это время Россия выпустила по Киеву более 2500 единиц ракет и беспилотников.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Читайте также:

Сколько ракет и дронов РФ выпустила в Киев за 1000 дней войны

"Тысяча дней! Это не просто круглая цифра. Не просто отсчет времени. Это отсчет нашей стойкости в этой страшной войне. И это отсчет того, что уже выпало пережить Киеву. Пережить и выстоять. Не сдаться и не сломаться", — отметили в ведомстве.

Там также рассказали, что за это время в Киеве прозвучало 1 369 тревог, суммарной продолжительностью 1 553 часов. Для атак на столицу за тысячу дней войны Россия использовала более 2 500 единиц ракет и БпЛА. Среди них:

  • БпЛА разных модификаций свыше 1600;
  • крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К/Х-69 — почти 800;
  • баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 — почти 90;
  • аэробалистических ракет "Кинжал" — почти 40;
  • гиперзвуковых ракет "Циркон" — шесть единиц.

Только за этот год Россия применила по Киеву около 1250 единиц различного вооружения воздушного нападения.

"Вдумайтесь, в XXI веке столицу европейского государства уничтожают тысячами ракет и дронов!!! Страшные цифры! Но представьте если бы все из этих двух с половиной тысяч смертоносных ракет и БпЛА достигли свои цели?! Если бы день и ночь воины ПВО, мобильных огневых групп и всех составляющих Сил Обороны не защищали наш город?! Не забывайте благодаря кому мы выстояли, отразили сотни воздушных ударов и продолжаем бороться!" — отметили в КМВА.

тысяча дней войны
Скриншот сообщения КМВА

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал, что пережила страна за 1000 дней полномасштабной войны против России. Он напомнил о ключевых событиях.

Также Новини.LIVE упомянули о самых масштабных обстрелах Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине 1000 дней войны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:34 ФЛП рискуют всем — налоговый консультант развеял главные мифы

11:32 Флагман будущего — все детали о Samsung Galaxy S25 Ultra

11:29 Одесская детская больница растратила 2,6 млн — куда делись деньги

11:15 Ливан и Хезболла согласились прекратить огонь с Израилем, — СМИ

11:07 Путин официально утвердил новую ядерную доктрину — что известно

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

10:58 Сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

10:56 Россияне вывели ракетоносители в море — угроза для Одесчины

10:24 У Садового ветеранов учат вести бизнес — видео

10:24 В Киевской области отстроили мост — почему он был разрушен

11:34 ФЛП рискуют всем — налоговый консультант развеял главные мифы

11:32 Флагман будущего — все детали о Samsung Galaxy S25 Ultra

11:29 Одесская детская больница растратила 2,6 млн — куда делись деньги

11:15 Ливан и Хезболла согласились прекратить огонь с Израилем, — СМИ

11:07 Путин официально утвердил новую ядерную доктрину — что известно

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

10:58 Сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны

10:56 Россияне вывели ракетоносители в море — угроза для Одесчины

10:24 У Садового ветеранов учат вести бизнес — видео

10:24 В Киевской области отстроили мост — почему он был разрушен

10:24 УЗ удивила пассажиров — что не так со стоимостью билетов

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025