Тисяча днів війни — скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ

Ворожі ракети в небі. Ілюстративне фото: armyinform

У вівторок, 19 листопада, рівно 1000 днів війни. За цей час Росія випустила по Києву понад 2 500 одиниць ракет і безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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"Тисяча днів! Це не просто кругла цифра. Не просто відлік часу. Це відлік нашої стійкості в цій страшній війні. І це відлік того, що вже випало пережити Києву. Пережити і вистояти. Не здатися і не зламатися", — наголосили у відомстві.

Там також розповіли, що за цей час у Києві пролунало 1 369 тривог, сумарною тривалістю 1 553 годин. Для атак на столицю за тисячу днів війни Росія використала понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА. Серед них:

БпЛА різних модифікацій понад 1 600;

крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69 — майже 800;

балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 — майже 90;

аеробалістичних ракет "Кинджал" — майже 40;

гіперзвукових ракет "Циркон" — шість одиниць.

Тільки за цей рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу.

"Вдумайтеся, в XXI столітті столицю європейської держави знищують тисячами ракет і дронів!!! Страшні цифри! Але уявіть якби всі з цих двох з половиною тисяч смертоносних ракет і БпЛА досягли свої цілі?! Якби день і ніч воїни ППО, мобільних вогневих груп і всіх складових Сил Оборони не боронили наше місто?! Не забувайте завдяки кому ми вистояли, відбили сотні повітряних ударів і продовжуємо боротися!" — наголосили в КМВА.

Скриншот допису КМВА

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