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Скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни

19 листопада 2024 10:58
Карина Приходько - Редактор
Тисяча днів війни — скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ
Ворожі ракети в небі. Ілюстративне фото: armyinform
Карина Приходько - Редактор

У вівторок, 19 листопада, рівно 1000 днів війни. За цей час Росія випустила по Києву понад 2 500 одиниць ракет і безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

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Скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни

"Тисяча днів! Це не просто кругла цифра. Не просто відлік часу. Це відлік нашої стійкості в цій страшній війні. І це відлік того, що вже випало пережити Києву. Пережити і вистояти. Не здатися і не зламатися", — наголосили у відомстві. 

Там також розповіли, що за цей час у Києві пролунало 1 369 тривог, сумарною тривалістю 1 553 годин. Для атак на столицю за тисячу днів війни Росія використала понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА. Серед них:

  • БпЛА різних модифікацій понад 1 600;
  • крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69 — майже 800;
  • балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 — майже 90;
  • аеробалістичних ракет "Кинджал" — майже 40;
  • гіперзвукових ракет "Циркон" — шість одиниць. 

Тільки за цей рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу.

"Вдумайтеся, в XXI столітті столицю європейської держави знищують тисячами ракет і дронів!!! Страшні цифри! Але уявіть якби всі з цих двох з половиною тисяч смертоносних ракет і БпЛА досягли свої цілі?! Якби день і ніч воїни ППО, мобільних вогневих груп і всіх складових Сил Оборони не боронили наше місто?! Не забувайте завдяки кому ми вистояли, відбили сотні повітряних ударів і продовжуємо боротися!" — наголосили в КМВА.

тисяча днів війни
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав, що пережила країна за 1 000 днів повномасштабної війни проти Росії. Він нагадав ключові події.

Також Новини.LIVE згадали про наймасштабніші обстріли України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. 

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні 1000 днів війни

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