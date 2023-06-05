Сколько ракет и БПЛА сбили над Киевом в мае

Сколько ракет и дронов сбили над Киевом в мае: КГВА назвала поразительную цифру
В мае россияне существенно увеличили количество массированных ударов по Киеву. В КГВА рассказали, сколько воздушных целей сбили ВСУ за этот период над столицей.
Об этом сообщает КГВА.
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Известно, что враг запустил более 250 воздушных целей по Киеву за май. Столицу атаковали аэробалистическими ракетами "Кинжал" (7 шт), баллистическими ракетами "Искандер" (13 шт), крылатыми ракетами (65 шт) и беспилотниками (169 шт).
В КГВА отмечают, что ни один город не подвергался столь мощным воздушным атакам в истории.
"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны... не подвергался столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май", — говорится в публикации.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Обломки сбитой ракеты упали у укрытия поликлиники, возле которого стояли люди. Они пытались попасть в бомбоубежище, двери которого были закрыты.