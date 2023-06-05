Скільки ракет та БпЛА збили над Києвом у травні

Робота ППО. Фото: Google

У травні росіяни суттєво збільшили кількість масованих ударів по Києву. У КМВА розповіли, скільки повітряних цілей збили ЗСУ за цей період над столицею.

Про це повідомляє КМВА.

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Відомо, що ворог запустив понад 250 повітряних цілей по Києву за травень. Столицю атакували аеробалістичними ракетами "Кинжал" (7 шт), балістичними ракетами "Іскандер" (13 шт), крилатими ракетами (65 шт) та безпілотниками (169 шт).

У КМВА наголошують, що жодне місто не зазнавало таких потужних повітряних атак в історії.

"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень", — йдеться у публікації.

Кількість повітряних цілей, які збили над Києвом у травні. Фото: КМВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Уламки збитої ракети впали біля укриття поліклінніки, біля якого стояли люди. Вони намагались потрапити у бомбосховище, двері якого були зачинені.