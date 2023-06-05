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Скільки ракет і дронів збили над Києвом у травні: КМВА назвала вражаючу цифру

5 червня 2023 16:52
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Козюк Тетяна
редактор
Скільки ракет та БпЛА збили над Києвом у травні
Робота ППО. Фото: Google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У травні росіяни суттєво збільшили кількість масованих ударів по Києву. У КМВА розповіли, скільки повітряних цілей збили ЗСУ за цей період над столицею. 

Про це повідомляє КМВА

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Відомо, що ворог запустив понад 250 повітряних цілей по Києву за травень. Столицю атакували аеробалістичними ракетами "Кинжал" (7 шт), балістичними ракетами "Іскандер" (13 шт), крилатими ракетами (65 шт) та безпілотниками (169 шт). 

У КМВА наголошують, що жодне місто не зазнавало таких потужних повітряних атак в історії.  

"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень", — йдеться у публікації.

Кількість повітряних цілей, які збили над Києвом у травні. Фото: КМВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Уламки збитої ракети впали біля укриття поліклінніки, біля якого стояли люди. Вони намагались потрапити у бомбосховище, двері якого були зачинені. 

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