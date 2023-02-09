Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера arrow

Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

9 февраля 2023 13:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Разминирование Киевщины: когда саперы завершат работу в регионе
Сапер ответил, когда закончится разминирование Киевщины
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киевской области завершился первый этап разминирования территорий, саперы будут начинать второй, переходя от городов к лесам.

Сколько времени нужно на полное разминирование территории, Новини.LIVE рассказал начальник управления реагирования ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.

Читайте также:

Полное разминирование Киевщины

"Если я скажу, что через 5 лет все будет 100% очищено, то это будет неправда. Это может занять десятки лет. Посмотрите в историю — после Второй мировой войны на территории Киевской области было 200-350 привлечений наших подразделений, было найдено около 1000 взрывоопасных предметов", – рассказал сапер.

По его словам, в Киевской области во время второго этапа планируют разминировать 30% территорий, которые остались непроверенными, — это леса и поля. Там могут оставаться взрывоопасные предметы в виде растяжек, противотанковых мин.

Трудности разминирования

По информации ГСЧС, невозможно спрогнозировать сроки полного разминирования, ведь все зависит от темпов работы конкретного сапера. Однако им не ставят условия по количеству работы на день или месяц, ведь их безопасность — приоритет.

"В первую очередь, должна быть безопасность самого сапера, поэтому ему не могут сказать, что в единицу времени он должен очистить 10-15 метров квадратов. Так не делают", — добавил Врублевский.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Киевской области было 29 несчастных случаев, из них погибли 8 человек. Пострадали 33 человека, из них 1 ребенок.

Напомним, в Харьковской области трое гражданских пострадали в результате взрыва. Мотоцикл, на котором они двигались, наехал на неизвестный взрывной предмет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:25 Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

18:25 Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

18:20 Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

18:03 Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:57 Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии: "Все прослушивается"

17:55 Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине

Эксклюзив

17:40 Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Новина з відео

17:05 "От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету

Эксклюзив

16:40 Литва предоставит Украине зенитные комплексы для борьбы с Иранскими дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Актуальное по теме

None 9 Февраль 18:18

Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

None 9 Февраль 18:23

Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

None 9 Февраль 17:22

Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

None 9 Февраль 18:08

"Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB