Разминирование Киевщины: когда саперы завершат работу в регионе

Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
В Киевской области завершился первый этап разминирования территорий, саперы будут начинать второй, переходя от городов к лесам.
Сколько времени нужно на полное разминирование территории, Новини.LIVE рассказал начальник управления реагирования ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.
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Полное разминирование Киевщины
"Если я скажу, что через 5 лет все будет 100% очищено, то это будет неправда. Это может занять десятки лет. Посмотрите в историю — после Второй мировой войны на территории Киевской области было 200-350 привлечений наших подразделений, было найдено около 1000 взрывоопасных предметов", – рассказал сапер.
По его словам, в Киевской области во время второго этапа планируют разминировать 30% территорий, которые остались непроверенными, — это леса и поля. Там могут оставаться взрывоопасные предметы в виде растяжек, противотанковых мин.
Трудности разминирования
По информации ГСЧС, невозможно спрогнозировать сроки полного разминирования, ведь все зависит от темпов работы конкретного сапера. Однако им не ставят условия по количеству работы на день или месяц, ведь их безопасность — приоритет.
"В первую очередь, должна быть безопасность самого сапера, поэтому ему не могут сказать, что в единицу времени он должен очистить 10-15 метров квадратов. Так не делают", — добавил Врублевский.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Киевской области было 29 несчастных случаев, из них погибли 8 человек. Пострадали 33 человека, из них 1 ребенок.
Напомним, в Харьковской области трое гражданских пострадали в результате взрыва. Мотоцикл, на котором они двигались, наехал на неизвестный взрывной предмет.