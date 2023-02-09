Розмінування Київщини: коли сапери завершать роботу в регіоні

Сапер відповів, коли закінчиться розмінування Київщини

У Київській області завершився перший етап розмінування територій, сапери будуть розпочинати другий, переходячи від міст до лісів.

Скільки часу потрібно на повне розмінування території, Новини.LIVE розповів начальник управління реагування ГУ ДСНС у Київській області Анатолій Врублевський.

Повне розмінування Київщини

"Якщо я скажу, що через 5 років все буде 100% очищено, то це буде неправда. Це може зайняти десятки років. Погляньте в історію — після часів Другої світової війни на території Київської області було 200-350 залучень наших підрозділів, було знайдено близько 1000 вибухонебезпечних предметів", – розповів сапер.

За його словами, в Київській області під час другого етапу планують розмінувати 30% територій, яка залишилася не перевіреною – це ліси та поля. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети у вигляді розтяжок, протитанкових мін.

Труднощі розмінування

За інформацією ДСНС, неможливо спрогнозувати терміни повного розмінування, адже все залежить від темпів роботи конкретного сапера. Однак їм не ставлять умов по кількості роботи на день чи місяць, адже їхня безпека — пріоритет.

"В першу чергу має бути безпека самого сапера, тому йому не можуть сказати за одиницю часу він має очистити 10-15 метрів квадратів. Так не роблять", — додав Врублевський.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення на Київщині було 29 нещасних випадків, з них загинули 8 людей. Постраждали 33 людини, з них 1 дитина.

Нагадаємо, на Харківщині троє цивільних постраждало внаслідок вибуху. Мотоцикл, на якому вони рухались, наїхав на невідомий вибуховий предмет.