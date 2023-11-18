Сколько "шахедов" сбила ПВО над Киевом — сводка КГВА

Украинские защитники сбивают вражеские цели. Фото: twitter.com/DefenceU

Более десятка "шахедов" атаковали Киев в ночь на 18 ноября. В столице работали силы ПВО. Также известно о последствиях вражеской атаки.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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Попко отметил, что это уже вторая атака вражеских БпЛА на Киев за месяц.

"Дроны противника (по предварительным данным — баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА ра*истов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления", — говорится в сообщении.

По словам главы КГВА, сложные маневры не помешали украинским защитникам сбить все вражеские цели.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели — почти десяток — были поражены на подступах к Киеву", — подчеркнул Попко.

Также он добавил, что, по предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КГВА Сергея Попка

Напомним, что в Украине долго длилась воздушная тревога, во время которой враг пытался ударить по Киеву. Так, в столице 18 ноября около 00:30 раздавались взрывы — работали силы ПВО по "шахедам".

Также мы писали, что позже в Киеве раздавались повторные взрывы. По данным местных пабликов, после доразведки воздушного пространства было обнаружено еще несколько БпЛА, за которыми охотилась ПВО.