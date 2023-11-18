Сколько "шахедов" сбила ПВО над Киевом — сводка КГВА
Более десятка "шахедов" атаковали Киев в ночь на 18 ноября. В столице работали силы ПВО. Также известно о последствиях вражеской атаки.
Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.
Ночная атака БпЛА на Киев 18 ноября
Попко отметил, что это уже вторая атака вражеских БпЛА на Киев за месяц.
"Дроны противника (по предварительным данным — баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА ра*истов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления", — говорится в сообщении.
По словам главы КГВА, сложные маневры не помешали украинским защитникам сбить все вражеские цели.
"Силами и средствами ПВО все воздушные цели — почти десяток — были поражены на подступах к Киеву", — подчеркнул Попко.
Также он добавил, что, по предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, что в Украине долго длилась воздушная тревога, во время которой враг пытался ударить по Киеву. Так, в столице 18 ноября около 00:30 раздавались взрывы — работали силы ПВО по "шахедам".
Также мы писали, что позже в Киеве раздавались повторные взрывы. По данным местных пабликов, после доразведки воздушного пространства было обнаружено еще несколько БпЛА, за которыми охотилась ПВО.
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