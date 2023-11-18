Скільки "шахедів" збила ППО над Києвом — зведення КМВА
Понад десяток "шахедів" атакували Київ в ніч проти 18 листопада. У столиці працювали сили ППО. Також відомо про наслідки ворожої атаки.
Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.
Нічна атака БпЛА на Київ 18 листопада
Попко зазначив, що це вже друга атака ворожих БпЛА на Київ за місяць.
"Дрони противника (за попередніми даними — баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА ра*истів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку", — йдеться в повідомленні.
За словами очільника КМВА, складні маневри не завадили українським захисникам збити всі ворожі цілі.
"Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва", — наголосив Попко.
Також він додав, що за попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, що в Україні довго тривала повітряна тривога, під час якої ворог намагався вдарити по Києву. Так, у столиці 18 листопада близько 00:30 лунали вибухи — працювали сили ППО по "шахедам".
Також ми писали, що пізніше в Києві лунали повторні вибухи. За даними місцевих пабліків, після дорозвідки повітряного простору було виявлено ще кілька БпЛА, на які полювала ППО.
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