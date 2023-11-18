Скільки "шахедів" збила ППО над Києвом — зведення КМВА

Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: twitter.com/DefenceU

Понад десяток "шахедів" атакували Київ в ніч проти 18 листопада. У столиці працювали сили ППО. Також відомо про наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Нічна атака БпЛА на Київ 18 листопада

Попко зазначив, що це вже друга атака ворожих БпЛА на Київ за місяць.

"Дрони противника (за попередніми даними — баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА ра*истів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку", — йдеться в повідомленні.

За словами очільника КМВА, складні маневри не завадили українським захисникам збити всі ворожі цілі.

"Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва", — наголосив Попко.

Також він додав, що за попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Нагадаємо, що в Україні довго тривала повітряна тривога, під час якої ворог намагався вдарити по Києву. Так, у столиці 18 листопада близько 00:30 лунали вибухи — працювали сили ППО по "шахедам".

Також ми писали, що пізніше в Києві лунали повторні вибухи. За даними місцевих пабліків, після дорозвідки повітряного простору було виявлено ще кілька БпЛА, на які полювала ППО.