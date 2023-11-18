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Скільки "шахедів" збила ППО над Києвом — зведення КМВА

18 листопада 2023 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки "шахедів" збила ППО над Києвом — зведення КМВА
Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: twitter.com/DefenceU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Понад десяток "шахедів" атакували Київ в ніч проти 18 листопада. У столиці працювали сили ППО. Також відомо про наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

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Попко зазначив, що це вже друга атака ворожих БпЛА на Київ за місяць.

"Дрони противника (за попередніми даними — баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА ра*истів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку", — йдеться в повідомленні.

За словами очільника КМВА, складні маневри не завадили українським захисникам збити всі ворожі цілі.

"Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва", — наголосив Попко. 

Також він додав, що за попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Нагадаємо, що в Україні довго тривала повітряна тривога, під час якої ворог намагався вдарити по Києву. Так, у столиці 18 листопада близько 00:30 лунали вибухи — працювали сили ППО по "шахедам".

Також ми писали, що пізніше в Києві лунали повторні вибухи. За даними місцевих пабліків, після дорозвідки повітряного простору було виявлено ще кілька БпЛА, на які полювала ППО.

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