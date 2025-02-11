В МВД назвали статистику обменов водительских удостоверений на Киевщине

Водительское удостоверение в "Дії". Иллюстративное фото: detector.media

В сервисном центре МВД рассказали, что с начала этого года через "Дію" обменяли более 15,5 тысяч водительских удостоверений. Речь идет только о водителях Киевской области.

Об этом сообщил начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров, передают Новини.LIVE.

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Обмен водительского удостоверения

Уже почти два года на портале "Дія" можно обменять водительское удостоверение онлайн. Только за первый месяц 2025 года таким способом воспользовались 15 578 водителей в Киевской области.

"Быстро, в любое удобное время и не выходя из дома — так коротко можно охарактеризовать наши онлайн-услуги", — отметил Петров.

Он рассказал, что в прошлом году через "Дію" сервисными центрами Киевщины было обработано 167312 заявок на обмен водительского удостоверения. По его словам, можно обновить как физический пластиковый документ и забрать в сервисном центре или воспользоваться услугами "Укрпочты", так и электронное удостоверение — оно является исключительно цифровым и действительно на территории Украины.

Петров отметил, что с запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ.

Обмен и восстановление — когда стоит делать

Обмен водительского удостоверения актуален, когда:

закончился срок действия имеющегося у водителя документа;

надписи на бланке затерлись и не читаются;

водитель сменил личные данные (фамилию, имя, отчество и т.д.);

по желанию владельца заменить старое удостоверение на новое;

А восстановление водительского удостоверения нужно в таких случаях:

водительское удостоверение было потеряно или уничтожено;

документ похитили и тому подобное.

Как воспользоваться услугой онлайн

Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії":

перейдите в меню "Послуги" и нажмите "Заміна водійського посвідчення";

выберите причину замены документа;

подтвердите или укажите место регистрации проживания;

выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое (обычный формат);

если выбрали пластиковый тип документа — выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать его или доставку "Укрпочтой";

подтвердите или укажите ваши контактные данные;

подпишите заявление;

оплатите услугу.

Далее после изготовления пластиковое удостоверение можно забрать в выбранном сервисном центре МВД, или в случае обновления Е-удостоверения — просто подождите push-уведомление в "Дії".

Петров уточнил, что Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений. Поэтому его обмен на обычный пластиковый документ с его отображением также в "Дії" и Электронном кабинете водителя происходит так же как и обмен обычного на обычное.

Ранее в "Дії" рассказали, как можно продать автомобиль с помощью портала без очередей и бумажной волокиты.

Также стало известно, что надо постоянно возить с собой в автомобиле, чтобы не потерять водительское удостоверение.