В МВД назвали статистику обменов водительских удостоверений на Киевщине

Сколько водителей с начала года обменяли удостоверения в Дії
В сервисном центре МВД рассказали, что с начала этого года через "Дію" обменяли более 15,5 тысяч водительских удостоверений. Речь идет только о водителях Киевской области.
Об этом сообщил начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров, передают Новини.LIVE.
Обмен водительского удостоверения
Уже почти два года на портале "Дія" можно обменять водительское удостоверение онлайн. Только за первый месяц 2025 года таким способом воспользовались 15 578 водителей в Киевской области.
"Быстро, в любое удобное время и не выходя из дома — так коротко можно охарактеризовать наши онлайн-услуги", — отметил Петров.
Он рассказал, что в прошлом году через "Дію" сервисными центрами Киевщины было обработано 167312 заявок на обмен водительского удостоверения. По его словам, можно обновить как физический пластиковый документ и забрать в сервисном центре или воспользоваться услугами "Укрпочты", так и электронное удостоверение — оно является исключительно цифровым и действительно на территории Украины.
Петров отметил, что с запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ.
Обмен и восстановление — когда стоит делать
Обмен водительского удостоверения актуален, когда:
- закончился срок действия имеющегося у водителя документа;
- надписи на бланке затерлись и не читаются;
- водитель сменил личные данные (фамилию, имя, отчество и т.д.);
- по желанию владельца заменить старое удостоверение на новое;
А восстановление водительского удостоверения нужно в таких случаях:
- водительское удостоверение было потеряно или уничтожено;
- документ похитили и тому подобное.
Как воспользоваться услугой онлайн
Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії":
- перейдите в меню "Послуги" и нажмите "Заміна водійського посвідчення";
- выберите причину замены документа;
- подтвердите или укажите место регистрации проживания;
- выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое (обычный формат);
- если выбрали пластиковый тип документа — выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать его или доставку "Укрпочтой";
- подтвердите или укажите ваши контактные данные;
- подпишите заявление;
- оплатите услугу.
Далее после изготовления пластиковое удостоверение можно забрать в выбранном сервисном центре МВД, или в случае обновления Е-удостоверения — просто подождите push-уведомление в "Дії".
Петров уточнил, что Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений. Поэтому его обмен на обычный пластиковый документ с его отображением также в "Дії" и Электронном кабинете водителя происходит так же как и обмен обычного на обычное.
Ранее в "Дії" рассказали, как можно продать автомобиль с помощью портала без очередей и бумажной волокиты.
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