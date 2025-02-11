У МВС назвали статистику обмінів посвідчень водія на Київщині

Водійське посвідчення в "Дії". Ілюстративне фото: detector.media

В сервісному центрі МВС розповіли, що від початку цього року через "Дію" обміняли понад 15,5 тисяч водійських посвідчень. Мова йде лише про водіїв Київської області.

Про це повідомив начальник РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях Сергій Петров, передають Новини.LIVE.

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Обмін посвідчення водія

Вже майже два роки на порталі "Дія" можна обміняти посвідчення водія онлайн. Лише за перший місяць 2025 року таким способом скористалися 15 578 водіїв у Київській області.

"Швидко, в будь-який зручний час та не виходячи з дому — так коротко можна схарактеризувати наші онлайн-послуги", — зазначив Петров.

Він розповів, що минулого року через "Дію" сервісними центрами Київщини було опрацьовано 167312 заявок на обмін посвідчення водія. За його словами, можна обміняти як фізичний пластиковий документ та забрати у сервісному центрі чи скористатися послугами "Укрпошти", так і електронне посвідчення — воно є виключно цифровим і дійсне на території України.

Петров наголосив, що із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, в якій можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.

Обмін та відновлення — коли варто робити

Обмін посвідчення водія актуальний, коли:

закінчився термін дії наявного у водія документа;

написи на бланку затерлись і не читаються;

водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові тощо);

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове;

А відновлення посвідчення водія потрібно в таких випадках:

посвідчення водія було втрачено чи знищено;

документ викрали тощо.

Як скористатися послугою онлайн

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії":

перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія";

оберіть причину заміни документа;

підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;

оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

якщо обрали пластиковий тип документа — оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати його або доставку "Укрпоштою";

підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;

підпишіть заяву;

сплатіть за послугу.

Далі після виготовлення пластикове посвідчення можна забрати в обраному сервісному центрі МВС, або у випадку оновлення Е-посвідчення — просто зачекайте push-повідомлення у "Дії".

Петров уточнив, що Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія. Тому його обмін на звичайний пластиковий документ із його відображенням також у "Дії" та Електронному кабінеті водія відбувається так само як і обмін звичайного на звичайне.

Раніше в "Дії" розповіли, як можна продати автомобіль за допомогою порталу без черг та паперової тяганини.

Також стало відомо, що треба постійно возити з собою в автомобілі, аби не втратити водійське посвідчення.