Коммунальные тарифы в Киеве с 1 апреля 2025 года

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 апреля 2025 года в Киеве продолжат действовать тарифы на коммунальные услуги, утвержденные Национальной комиссией, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В апреле существенных изменений в тарифах не предусмотрено, за исключением одной услуги.

Сколько будут платить киевляне за коммунальные услуги с 1 апреля расскажет Новини.LIVE.

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Тарифы на воду и водоотведение в Киеве с 1 апреля

Согласно решениям Нацкомиссии, регулирующей сферу энергетики и комуслуг, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киеве с 1 апреля 2024 года остаются без изменений. В частности, кубометр холодной воды для населения стоит 16,164 грн, а стоки - 14,220 грн. В совокупности это 30,384 грн/м³.

Кроме того, предусмотрена абонплата. При наличии узла коммерческого учета за водоснабжение придется платить 27,17 грн ежемесячно. При его отсутствии — 20,11 грн. За водоотведение — еще 20,35 грн.

Стоимость тарифа на горячую воду в Киеве с 1 апреля

Сейчас, в период военного положения в Украине и в течение 6 месяцев после него, для населения действует льготный тариф на поставку горячей воды — 97,89 грн/м³. Это касается всех вариантов учета расходов, независимо от наличия тепловых пунктов или коммерческих узлов учета.

Сколько киевляне будут платить за газоснабжение с 1 апреля

В апреле киевляне будут платить за газ в зависимости от выбранного поставщика. По состоянию на 1 апреля 2025 года цена за 1 м³ газа составляет:

ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн

ООО "Галнафтогаз" — 7,99 грн

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) — 8,46 грн

ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 грн

ООО "Энерджи Трейд Групп" (ETG) — 9,977 грн

ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) — от 9,99 грн до 19,99 грн (в зависимости от условий поставки)

Для потребителей без счетчика установлены фиксированные тарифы:

с централизованным горячим водоснабжением — 26,11-26,21 грн на одного человека;

без него - 42,90-43,07 грн;

в квартирах с газовой плитой и бойлером — 83,50-83,82 грн.

Стоимость отопления в Киеве с 1 апреля

Цена отопления не изменилась и составляет 39,38 грн за квадратный метр жилой площади. Стоимость одной гигакалории тепла — 1654,41 грн.

Какие тарифы на электроэнергию будут действовать в Киеве с 1 апреля

В Украине действует единый тариф — 4,32 грн за кВт-ч. Для потребителей в домах без газа в пределах отопительного периода предусмотрена льготная ставка: до 2000 кВт-ч — 2,64 грн за кВт-ч, сверх этого объема — 4,32 грн.

Подорожание услуги по управлению домом в Киеве

С 1 марта в Киеве выросла стоимость услуги по управлению многоквартирными домами. Например, в Оболонском районе услуга теперь стоит 12,66 грн с НДС за один квадратный метр.

В стоимость входят уборка, обслуживание систем, освещение, лифты и текущий ремонт. Нового управляющего выбрали по результатам конкурса в домах без ОСМД.

Стоимость проезда общественным транспортом в Киеве с 1 апреля

По состоянию на 1 апреля 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Киева остается неизменной. Поездка в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере стоит 8 гривен. В то же время при приобретении 50 поездок стоимость одной снижается до 6,50 гривен. Что касается городской электрички, стоимость проезда составляет 15 гривен за поездку.

Сейчас власти не планируют повышать тарифы на проезд в 2025 году, о чем заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, стало известно, как изменятся тарифы на электроэнергию для украинцев с 1 апреля и кто может платить вдвое меньше.

Также стало известно, для кого могут отменить платежку за доставку газа.