Комунальні тарифи в Києві з 1 квітня 2025 року

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Із 1 квітня 2025 року в Києві продовжать діяти тарифи на комунальні послуги, затверджені Національною комісією, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У квітні істотних змін у тарифах не передбачено, за винятком однієї послуги.

Скільки платитимуть кияни за комунальні послуги з 1 квітня розповість Новини.LIVE.

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Тарифи на воду та водовідведення у Києві з 1 квітня

Відповідно до рішень Нацкомісії, що регулює сферу енергетики та компослуг, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у Києві з 1 травня 2024 року залишаються без змін. Зокрема, кубометр холодної води для населення коштує 16,164 грн, а стоки — 14,220 грн. У сукупності це 30,384 грн/м³.

Крім того, передбачена абонплата. У разі наявності вузла комерційного обліку за водопостачання доведеться сплачувати 27,17 грн щомісяця. За його відсутності — 20,11 грн. За водовідведення — ще 20,35 грн.

Вартість тарифу на гарячу воду в Києві з 1 квітня

Зараз у період воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після нього для населення діє пільговий тариф на постачання гарячої води — 97,89 грн/м³. Це стосується всіх варіантів обліку витрат, незалежно від наявності теплових пунктів чи комерційних вузлів обліку.

Скільки кияни платитимуть за газопостачання з 1 квітня

У квітні кияни сплачуватимуть за газ залежно від обраного постачальника. Станом на 1 квітня 2025 року ціна за 1 м³ газу становить:

ТОВ ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 грн

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 грн

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 грн

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 9,977 грн

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – від 9,99 грн до 19,99 грн (залежно від умов постачання)

Для споживачів без лічильника встановлені фіксовані тарифи:

з централізованим гарячим водопостачанням – 26,11–26,21 грн на одну особу;

без нього – 42,90–43,07 грн;

у квартирах з газовою плитою та бойлером – 83,50–83,82 грн.

Вартість опалення у Києві з 1 квітня

Ціна опалення не змінилася і складає 39,38 грн за квадратний метр житлової площі. Вартість однієї гігакалорії тепла – 1654,41 грн.

Які тарифи на електроенергію діятимуть у Києві з 1 квітня

В Україні діє єдиний тариф – 4,32 грн за кВт-год. Для споживачів у будинках без газу у межах опалювального періоду передбачено пільгову ставку: до 2000 кВт-год – 2,64 грн за кВт-год, понад цей обсяг – 4,32 грн.

Подорожчання послуги з управління будинком у Києві

З 1 березня у Києві зросла вартість послуги з управління багатоквартирними будинками. Наприклад, в Оболонському районі послуга тепер коштує 12,66 грн з ПДВ за один квадратний метр.

У вартість входять прибирання, обслуговування систем, освітлення, ліфти та поточний ремонт. Нового управителя обрали за результатами конкурсу у будинках без ОСББ.

Вартість проїзду громадським транспортом в Києві з 1 квітня

Станом на 1 квітня 2025 року вартість проїзду в громадському транспорті Києва залишається незмінною. Поїздка в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштує 8 гривень. Водночас при придбанні 50 поїздок вартість однієї знижується до 6,50 гривень. Щодо міської електрички, вартість проїзду становить 15 гривень за поїздку.

Наразі влада не планує підвищувати тарифи на проїзд у 2025 році, про що заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, стало відомо, як зміняться тарифи на електроенергію для українців з 1 квітня та хто може платити удвічі менше.

Також стало відомо, для кого можуть скасувати платіжку за доставку газу.