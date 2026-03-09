Сложится ли мост Патона, как "карточный домик" - эксклюзив

Мост Патона в Киеве. Фото: village.com.ua

Столичный мост Патона нуждается в ремонте. Ситуация с опорными конструкциями критическая. Их поразила коррозия. Сколько еще лет выдержит мост, кто ответственен за разрушение и почему важно сохранить историческое наследие — читайте в материале.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с академиком, заместителем директора Института электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины Валерием Позняковым.

Первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов заявил, что техническое состояние моста имени Евгения Патона вызывает серьезное беспокойство. Насколько сейчас эта ситуация критическая?

Мост Патона действительно находится в аварийном состоянии. Ситуация критическая, но не вызывает беспокойства, что он может упасть. Он будет работать еще некоторое время, у него есть такая возможность. Сколько — трудно сказать, но хочу заверить киевлян, что спонтанного разрушения моста не произойдет. Он будет болеть и разрушаться постепенно.

Академик, заместитель директора Института электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины Валерий Позняков. Фото: Новини.LIVE

Также в этом заявлении были свидетельства о том, что определенные части моста в коррозии. Мы бы хотели разобраться, какая сейчас ситуация, какие части моста уже фактически уничтожились за эти более 8 лет бездействия?

Я хочу сказать, что когда было серьезное инструментальное обследование в 2020 году, то обнаружили объемы повреждений, то есть коррозию. Причиной образования значительных коррозионных повреждений был мусор, который собрался на металлических конструкциях моста. Тогда дали рекомендацию: срочно убрать его. Их выполнили и разрушение моста замедлилось. Однако, в период с 2013 по 2022 год — из-за коррозии уже успели образоваться сквозные трещины.

Коррозионные повреждения на мосту Патона. Фото: НАН Украины

Сложнее ситуация была с поперечными балками. Их много, но худшее состояние у тех, которые находятся возле деформационных швов. Они позволяют конструкции во время нагревания и охлаждения двигаться без разрушения. Там протекала вода и, соответственно, попадала на поперечные металлические конструкции и они существенно повреждены.

В 2017 году произошел провал проезжей части железобетонной плиты. Дважды была такая ситуация. Тогда разработали технологию, как заменить поперечную балку. Она требует перекрытия моста на определенный промежуток времени.

Конструкции аварийного моста Патона. Фото: НАН Украины

Сколько мост сможет продержаться в безопасной эксплуатации для людей без ремонта? Год, два, десять?

Несколько лет он все же может продержаться. Однако, для этого надо осуществлять постоянный мониторинг состояния. Такая возможность есть и эти работы выполняет "Киевавтодормост". Это дает уверенность в том, что аварийных спонтанных ситуаций там не произойдет.

Если бездействие продолжится, то мост может сложиться как "карточный" дом? Будут ли какие-то другие последствия?

Нет, как "карточный домик", мост не сложится. Он создан из нескольких элементов конструкции, которые соединены между собой. Если что-то и может произойти, то только с одним прогоном.

Впрочем, если мост остановится, то следует ожидать автомобильный коллапс. Ведь мост Патона конструировался с расчетом на план застройки — Русановка, Березняки, другие массивы, которые расположены на левом берегу города. Он является главной артерией, которая соединяет два берега Киева. Поэтому фактически будет парализована часть движения, поэтому этого допускать нельзя. Это могла бы быть одной из причин, почему мост не ремонтировали.

В то же время планировали как можно быстрее достроить Подольско-Воскресенский мост, который разгрузил бы часть моста Патона. Впрочем, этого не произошло, поэтому сейчас трудно.

Я понимаю даже наших руководителей города, что его сложно и страшно останавливать. Даже сейчас в таком состоянии по нему движется достаточно большое количество автомобилей в сутки. Хотя сделали определенные ограничения движения: запретили переезд фурам и другим грузовикам, изменили автобусы и троллейбусы на меньшие по размеру, ограничили количество полос для автомобилей. Стоит отметить, что это те полосы, под которыми находятся наиболее поврежденные балки.

Мост Патона. Фото: архив / Николай Мельник

Сейчас мы наблюдаем в течение десятилетия разрушение нашего моста Патона. Впрочем, это не только сооружение, которое позволяет киевлянам передвигаться между берегами, но и историческая ценность. Можно ли считать мост Патона — прогрессом для Украинской школы инженерии?

Это была революция в мостостроении. Были попытки построить мосты сварные, но не цельноварные, а комбинированные. Многие попытки оказались неудачными и разрушения происходили внезапно. Человечество еще мало понять, что нужно для того, чтобы мосты стали сварными. Евгений Оскарович Патон это видел. Во-первых, он был мостостроителем по специальности, а во-вторых — фактически сваркой начал заниматься, когда ему исполнилось 60 лет. Он соединил это и создал совершенно новые металлические конструкции.

Для сварных мостов нужна была новая сталь. Ее тогда разработали и до сих пор используют во всем мире. Самое главное, что тогда изобрели балки, которые позволяют при относительно небольшом собственном весе выдерживать нагрузки — машины прежде всего.

Мост Патона был назван выдающейся металлической сварной конструкцией ХХ века. Это признание, я вам скажу, существенное.

По вашему мнению, кто ответственен за то, что мост Патона находится в запущенном состоянии?

Трудно сказать. Здесь на всех этапах каждый внес свою негативную черту. Если сейчас поехать на место и посмотреть, то его не красили с 1953 года, а что такое краска? А краска — это возможность защитить металлические конструкции от коррозии. О том, что произошло в 2013 году, я вам уже рассказал. К сожалению, у нас нет людей, которые бы были настоящими хозяевами в своем доме. Нет их. Если бы за это переживали, находили бы средства, находили бы возможность ремонтировать, поддерживать в рабочем состоянии. Вот этого, к сожалению, пока я не видел.

