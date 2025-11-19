У Києві два мости перебувають в аварійному стані - Беспалов

Міст Метро у Києві. Фото: the-city.kiev.ua

У Києві з шести автомобільних мостів два перебувають в непрацездатному стані. Йдеться про міст Патона та міст Метро, які, за словами фахівця, не можуть функціонувати на повну потужність і вважаються аварійними.

Про це заявив експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов в ефірі програми "Київський час".

У Києві два мости перебувають в аварійному стані

"Непрацездатний стан означає, що міст не може працювати на повну силу, він аварійний. Тим не менш, вони кожного дня працюють. І хіба що б це була проблема тільки з двома мостами — це було би півбіди", — зазначив Беспалов.

Він також додав, що подібні проблеми можуть стосуватися й інших транспортних розв’язок на різних рівнях, а тунелі метрополітену вже давно потребують капітального ремонту.

За словами експерта, загалом інженерно-транспортна інфраструктура столиці потребує значних інвестицій.

"Я би охарактеризував київську інженерно-транспортну інфраструктуру як таку, що потребує значних інвестицій у капітальні ремонти", — підкреслив Беспалов.

Нагадаємо, що у Києві під час оголошення повітряної тривоги тимчасово змінюватиметься рух через Південний міст. На цей час автомобілі та громадський транспорт не зможуть перетинати міст із правого на лівий берег столиці.

Раніше журналісти проєкту "Наша справа" дослідили, як у Києві "зливають" мільйони на рихтування аварійних мостів та чому столиці загрожує транспортний колапс.