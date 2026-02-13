Видео
Україна
Видео

Сколько стоят букеты ко Дню Валентина на рынках Киева — фото

Сколько стоят букеты ко Дню Валентина на рынках Киева — фото

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 07:15
Киевские цветочные рынки показали ценники ко Дню влюбленных
Букеты цветов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Накануне Дня святого Валентина на цветочных рынках Киева традиционно растет спрос на букеты, а вместе с ним активнее раскупают и готовые композиции, и цветы поштучно. Даже несмотря на войну и обстрелы, цветочные магазины предлагают большой выбор цветов.

Новини.LIVE покажут, какие цветочные букеты предлагают киевлянам в канун Дня влюбленных и сколько они стоят.

Читайте также:

Какие цветы продают в Киеве ко Дню святого Валентина

По наблюдениям на прилавках стартовая цена на букеты сейчас начинается от 600 грн, а один цветок отдельно стоит от 50 грн и выше. Продавцы объясняют это просто: чем больше объем в букете и чем дороже позиции в составе букета, тем выше получается итоговая сумма.

Букети
Букеты цветов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Квіти на базарі
Цены на букет. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Ціни букет на День валентина
Стоимость букета с розами. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На витринах и столах уже есть много собранных букетов пастельных и ярких оттенков. Розы сочетают с хризантемами, гортензией, декоративной зеленью.

Квіти на День Валентина
Цены на декоративные веточки и цветы поштучно. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Среди популярных сезонных позиций уже есть много тюльпанов. Продавцы рассказали, что в основном популярны готовые букеты среднего и большего формата, где смешивают несколько видов цветов.

Букети квітів
Букеты различных цветов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Тюльпани ціни в Києві
Тюльпаны. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Квіти в Києві ціни
Стоимость цветов на прилавках. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На прилавках есть композиции с тюльпанами, хризантемами, гвоздиками и мелкоцветковыми вставками, а на ценниках возле таких букетов встречаются суммы 750 грн и 1000 грн. Также видны более дорогие варианты букетов с гортензией, крупными розами и эвкалиптом, цена которых стартует от 2000 гривен.

Напомним, День святого Валентина — это праздник для влюбленных. Читайте на Новини.LIVE, как оригинально поздравить любимого человека с праздником.

Также узнайте о романтических локациях в Киеве к 14 февраля. Куда пойти на свидание с любимым человеком в День законих?

 

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
