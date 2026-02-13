Киевские цветочные рынки показали ценники ко Дню влюбленных

Сколько стоят букеты ко Дню Валентина на рынках Киева — фото
Накануне Дня святого Валентина на цветочных рынках Киева традиционно растет спрос на букеты, а вместе с ним активнее раскупают и готовые композиции, и цветы поштучно. Даже несмотря на войну и обстрелы, цветочные магазины предлагают большой выбор цветов.
Новини.LIVE покажут, какие цветочные букеты предлагают киевлянам в канун Дня влюбленных и сколько они стоят.
Какие цветы продают в Киеве ко Дню святого Валентина
По наблюдениям на прилавках стартовая цена на букеты сейчас начинается от 600 грн, а один цветок отдельно стоит от 50 грн и выше. Продавцы объясняют это просто: чем больше объем в букете и чем дороже позиции в составе букета, тем выше получается итоговая сумма.
На витринах и столах уже есть много собранных букетов пастельных и ярких оттенков. Розы сочетают с хризантемами, гортензией, декоративной зеленью.
Среди популярных сезонных позиций уже есть много тюльпанов. Продавцы рассказали, что в основном популярны готовые букеты среднего и большего формата, где смешивают несколько видов цветов.
На прилавках есть композиции с тюльпанами, хризантемами, гвоздиками и мелкоцветковыми вставками, а на ценниках возле таких букетов встречаются суммы 750 грн и 1000 грн. Также видны более дорогие варианты букетов с гортензией, крупными розами и эвкалиптом, цена которых стартует от 2000 гривен.
