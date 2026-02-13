Киевские цветочные рынки показали ценники ко Дню влюбленных

Букеты цветов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Накануне Дня святого Валентина на цветочных рынках Киева традиционно растет спрос на букеты, а вместе с ним активнее раскупают и готовые композиции, и цветы поштучно. Даже несмотря на войну и обстрелы, цветочные магазины предлагают большой выбор цветов.

Новини.LIVE покажут, какие цветочные букеты предлагают киевлянам в канун Дня влюбленных и сколько они стоят.

Реклама

Читайте также:

Какие цветы продают в Киеве ко Дню святого Валентина

По наблюдениям на прилавках стартовая цена на букеты сейчас начинается от 600 грн, а один цветок отдельно стоит от 50 грн и выше. Продавцы объясняют это просто: чем больше объем в букете и чем дороже позиции в составе букета, тем выше получается итоговая сумма.

Букеты цветов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Цены на букет. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Стоимость букета с розами. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На витринах и столах уже есть много собранных букетов пастельных и ярких оттенков. Розы сочетают с хризантемами, гортензией, декоративной зеленью.

Цены на декоративные веточки и цветы поштучно. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Среди популярных сезонных позиций уже есть много тюльпанов. Продавцы рассказали, что в основном популярны готовые букеты среднего и большего формата, где смешивают несколько видов цветов.

Букеты различных цветов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Тюльпаны. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Стоимость цветов на прилавках. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На прилавках есть композиции с тюльпанами, хризантемами, гвоздиками и мелкоцветковыми вставками, а на ценниках возле таких букетов встречаются суммы 750 грн и 1000 грн. Также видны более дорогие варианты букетов с гортензией, крупными розами и эвкалиптом, цена которых стартует от 2000 гривен.

Напомним, День святого Валентина — это праздник для влюбленных. Читайте на Новини.LIVE, как оригинально поздравить любимого человека с праздником.

Также узнайте о романтических локациях в Киеве к 14 февраля. Куда пойти на свидание с любимым человеком в День законих?

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася