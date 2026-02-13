Київські квіткові ринки показали цінники до Дня закоханих

Букети квітів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Напередодні Дня святого Валентина на квіткових ринках Києва традиційно зростає попит на букети, а разом із ним активніше розкуповують і готові композиції, і квіти поштучно. Навіть попри війну та обстріли, квіткові магазини пропонують великий вибір квітів.

Новини.LIVE покажуть, які квіткові букети пропонують киянам у переддень Дня закоханих та скільки вони коштують.

Які квіти продають у Києві до Дня святого Валентина

За спостереженнями на прилавках стартова ціна на букети нині починається від 600 грн, а одна квітка окремо коштує від 50 грн і вище. Продавці пояснюють це просто: чим більший обсяг у букеті та чим дорожчі позиції в складі букету, тим вищою виходить підсумкова сума.

Букети квітів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Ціни на букет. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Вартість букету з трояндами. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На вітринах і столах вже є багато зібраних букетів пастельних і яскравих відтінків. Троянди поєднують із хризантемами, гортензією, декоративною зеленню.

Ціни на декоративні гілочки та квіти поштучно. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Серед популярних сезонних позицій уже є багато тюльпанів. Продавці розповіли, що здебільшого популярні готові букети середнього та більшого формату, де змішують кілька видів квітів.

Букети ріхних кольорів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Тюльпани. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Вартість квітів на прилавках. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На прилавках є композиції з тюльпанами, хризантемами, гвоздиками та дрібноквітковими вставками, а на цінниках біля таких букетів зустрічаються суми 750 грн і 1000 грн. Також видно більш дорогі варіанти букетів з гортензією, великими трояндами та евкаліптом, ціна яких стартує від 2000 гривень.

