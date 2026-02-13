Відео
Скільки коштують букети до Дня Валентина на ринках Києва — фото

Дата публікації: 13 лютого 2026 07:15
Київські квіткові ринки показали цінники до Дня закоханих
Букети квітів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Напередодні Дня святого Валентина на квіткових ринках Києва традиційно зростає попит на букети, а разом із ним активніше розкуповують і готові композиції, і квіти поштучно. Навіть попри війну та обстріли, квіткові магазини пропонують великий вибір квітів.

Новини.LIVE покажуть, які квіткові букети пропонують киянам у переддень Дня закоханих та скільки вони коштують.

Читайте також:

Які квіти продають у Києві до Дня святого Валентина

За спостереженнями на прилавках стартова ціна на букети нині починається від 600 грн, а одна квітка окремо коштує від 50 грн і вище. Продавці пояснюють це просто: чим більший обсяг у букеті та чим дорожчі позиції в складі букету, тим вищою виходить підсумкова сума.

Букети
Букети квітів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Квіти на базарі
Ціни на букет. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Ціни букет на День валентина
Вартість букету з трояндами. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На вітринах і столах вже є багато зібраних букетів пастельних і яскравих відтінків. Троянди поєднують із хризантемами, гортензією, декоративною зеленню.

Квіти на День Валентина
Ціни на декоративні гілочки та квіти поштучно. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Серед популярних сезонних позицій уже є багато тюльпанів. Продавці розповіли, що здебільшого популярні готові букети середнього та більшого формату, де змішують кілька видів квітів.

Букети квітів
Букети ріхних кольорів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Тюльпани ціни в Києві
Тюльпани. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Квіти в Києві ціни
Вартість квітів на прилавках. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На прилавках є композиції з тюльпанами, хризантемами, гвоздиками та дрібноквітковими вставками, а на цінниках біля таких букетів зустрічаються суми 750 грн і 1000 грн. Також видно більш дорогі варіанти букетів з гортензією, великими трояндами та евкаліптом, ціна яких стартує від 2000 гривень.

Нагадаємо, День святого Валентина — це свято для закоханих. Читайте на Новини.LIVE, як оригінально привітати кохану людину зі святом.

Також дізнайтеся про романтичні локації в Києві до 14 лютого. Куди піти на побачення з коханою людиною у День законих?

 

Київ квіти ціни День закоханих День Святого Валентина букети квітів
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
