Київські квіткові ринки показали цінники до Дня закоханих

Скільки коштують букети до Дня Валентина на ринках Києва — фото
Напередодні Дня святого Валентина на квіткових ринках Києва традиційно зростає попит на букети, а разом із ним активніше розкуповують і готові композиції, і квіти поштучно. Навіть попри війну та обстріли, квіткові магазини пропонують великий вибір квітів.
Новини.LIVE покажуть, які квіткові букети пропонують киянам у переддень Дня закоханих та скільки вони коштують.
Які квіти продають у Києві до Дня святого Валентина
За спостереженнями на прилавках стартова ціна на букети нині починається від 600 грн, а одна квітка окремо коштує від 50 грн і вище. Продавці пояснюють це просто: чим більший обсяг у букеті та чим дорожчі позиції в складі букету, тим вищою виходить підсумкова сума.
На вітринах і столах вже є багато зібраних букетів пастельних і яскравих відтінків. Троянди поєднують із хризантемами, гортензією, декоративною зеленню.
Серед популярних сезонних позицій уже є багато тюльпанів. Продавці розповіли, що здебільшого популярні готові букети середнього та більшого формату, де змішують кілька видів квітів.
На прилавках є композиції з тюльпанами, хризантемами, гвоздиками та дрібноквітковими вставками, а на цінниках біля таких букетів зустрічаються суми 750 грн і 1000 грн. Також видно більш дорогі варіанти букетів з гортензією, великими трояндами та евкаліптом, ціна яких стартує від 2000 гривень.
