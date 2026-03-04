Видео
Сколько стоит бензин в Киеве на заправках сегодня

Сколько стоит бензин в Киеве на заправках сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 18:39
Сколько стоит топливо на АЗС в Киеве 4 марта
Водители заправляют автомобили на АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На фоне обострения войны на Ближнем Востоке цены на бензин для украинцев продолжают расти. Киев не стал исключением — на столичных АЗС цены на топливо тоже растут.

Об этом информирует Новини.LIVE в среду, 4 марта.

Читайте также:

Цены на топливо в Киеве 4 марта

По состоянию на утро 4 марта цены на топливо в Киеве остаются разными в зависимости от сети автозаправочных станций. Стоимость бензина А-95 колеблется от 63,99 до 73,99 грн за литр.

Премиальный бензин А-100 традиционно стоит дороже — за литр придется заплатить от 78,99 до 80,99 грн. Дизельное топливо на столичных АЗС продают в пределах 63,99-73,99 грн за литр.

Таким образом, разрыв между минимальными и максимальными ценами может быть ощутимым, особенно для тех киевлян, которые ежедневно пользуются автомобилем. Эксперты советуют следить за обновлением стоимости топлива, ведь ситуация на рынке может меняться достаточно оперативно.

Средние цены на топливо на Киевщине 4 марта

По данным Минфина, средние цены на топливо по Киевской области 4 марта следующие:

  • Бензин А-95 премиум — 71,61 грн;
  • Бензин А-95 — 67,51 грн;
  • Бензин А-92 — 66,74 грн;
  • Дизельное топливо — 67,75 грн;
  • Газ автомобильный — 39,70 грн.

Цены на АЗС Киевщины сегодня

Ціни на пальне у Києві 4 березня
Скриншот цен на топливо 4 марта/Минфин

Средние цены на топливо по Украине 4 марта

По данным Минфина, по состоянию на 4 марта 2026 года средние цены на топливо в Украине продолжают расти. Самым дорогим видом топлива остается бензин А-95 премиум, средняя стоимость которого составляет 71,67 грн за литр, за сутки он подорожал на 2,10 грн (+3,019%).

Обычный бензин А-95 в среднем стоит 67,20 грн/л, что на 2,13 грн больше, чем раньше (+3,273%). Бензин А-92 также прибавил в цене — до 63,78 грн за литр, повышение составило 2,02 грн (+3,271%).

Ціни на пальне в Україні 4 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Средние цены на топливо по областям Украины 4 марта

Скільки коштує пальне в Україні 4 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Ситуация с ценами на топливо в Украине — что известно

Недавно эксперт спрогнозировал, на сколько максимально могут вырасти цены на топливо в Украине и при каких условиях. По прогнозам Олега Пендзина, цена на топливо А-95 в Украине может вырасти еще максимум на 10 гривен.

В то же время на фоне слухов о возможном дефиците топлива эксперт топливного рынка Сергей Куюн отметил, что недостатка бензина в Украине не ожидается.

В свою очередь, эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин спрогнозировал ситуацию на рынке топлива в Украине. По его словам, ажиотажа не избежать, а стоимость бензина на заправках продолжит повышаться.

Киев бензин АЗС топливо Цены на топливо заправка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
