Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Скільки коштує бензин у Києві на тлі зростання цін на пальне

Скільки коштує бензин у Києві на тлі зростання цін на пальне

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 18:39
Ціни на пальне у Києві 4 березня — скільки коштує бензин на АЗС
Водії заправляють автомобілі на АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Через війну на Близькому Сході ціни на пальне в Україні продовжують стрімко зростати. Вартість бензину у Києві теж підіймається.

Про це інформє Новини.LIVE у середу, 4 березня.

Реклама
Читайте також:

Ціни на пальне у Києві 4 березня

Станом на ранок 4 березня ціни на пальне у Київ залишаються різними залежно від мережі автозаправних станцій. Вартість бензину А-95 коливається від 63,99 до 73,99 грн за літр.

Преміальний бензин А-100 традиційно коштує дорожче — за літр доведеться заплатити від 78,99 до 80,99 грн. Дизельне пальне на столичних АЗС продають у межах 63,99–73,99 грн за літр.

Таким чином, розрив між мінімальними та максимальними цінами може бути відчутним, особливо для тих киян, які щодня користуються автомобілем. Експерти радять стежити за оновленням вартості пального, адже ситуація на ринку може змінюватися досить оперативно.

Середні ціни на пальне на Київщині 4 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Київській області 4 березня наступні:

  • Бензин А-95 преміум — 71,61 грн;
  • Бензин А-95 — 67,51 грн;
  • Бензин А-92 — 66,74 грн;
  • Дизельне пальне — 67,75 грн;
  • Газ авто­мобільний — 39,70 грн.

Ціни на АЗС Київщини сьогодні

Ціни на пальне у Києві 4 березня
Скриншо цін на пальне 4 березня/Мінфін

Середні ціни на пальне по Україні 4 березня

За даними Мінфіну, станом на 4 березня 2026 року середні ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Найдорожчим видом пального залишається бензин А-95 преміум, середня вартість якого становить 71,67 грн за літр, за добу він подорожчав на 2,10 грн (+3,019%).

Звичайний бензин А-95 у середньому коштує 67,20 грн/л, що на 2,13 грн більше, ніж раніше (+3,273%). Бензин А-92 також додав у ціні — до 63,78 грн за літр, підвищення склало 2,02 грн (+3,271%).

Ціни на пальне в Україні 4 березня
Скриншот цін на пальне/Мінфін

Середні ціни на пальне по областях України 4 березня

Скільки коштує пальне в Україні 4 березня
Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ситуація із цінами на пальне в Україні — що відомо

Нещодавно експерт спрогнозував, на скільки максимально можуть зрости ціни на пальне в Україні та за яких умов. За прогнозами Олега Пендзина, ціна на пальне А-95 в Україні може зрости ще максимум на 10 гривень.

Водночас на тлі чуток про можливий дефіцит пального експерт паливного ринку Сергій Куюн наголосив, що нестачі бензину в Україні не очікується.

Своєю чергою, експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін спрогнозував ситуацію на ринку пального в Україні. За його словами, ажіотажу не уникнути, а вартість бензину на заправках продовжить підвищуватися.

Київ бензин АЗС пальне Ціни на пальне заправка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації