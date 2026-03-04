Ціни на пальне у Києві 4 березня — скільки коштує бензин на АЗС

Водії заправляють автомобілі на АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Через війну на Близькому Сході ціни на пальне в Україні продовжують стрімко зростати. Вартість бензину у Києві теж підіймається.

Про це інформє Новини.LIVE у середу, 4 березня.

Ціни на пальне у Києві 4 березня

Станом на ранок 4 березня ціни на пальне у Київ залишаються різними залежно від мережі автозаправних станцій. Вартість бензину А-95 коливається від 63,99 до 73,99 грн за літр.

Преміальний бензин А-100 традиційно коштує дорожче — за літр доведеться заплатити від 78,99 до 80,99 грн. Дизельне пальне на столичних АЗС продають у межах 63,99–73,99 грн за літр.

Таким чином, розрив між мінімальними та максимальними цінами може бути відчутним, особливо для тих киян, які щодня користуються автомобілем. Експерти радять стежити за оновленням вартості пального, адже ситуація на ринку може змінюватися досить оперативно.

Середні ціни на пальне на Київщині 4 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Київській області 4 березня наступні:

Бензин А-95 преміум — 71,61 грн;

Бензин А-95 — 67,51 грн;

Бензин А-92 — 66,74 грн;

Дизельне пальне — 67,75 грн;

Газ авто­мобільний — 39,70 грн.

Ціни на АЗС Київщини сьогодні

Скриншо цін на пальне 4 березня/Мінфін

Середні ціни на пальне по Україні 4 березня

За даними Мінфіну, станом на 4 березня 2026 року середні ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Найдорожчим видом пального залишається бензин А-95 преміум, середня вартість якого становить 71,67 грн за літр, за добу він подорожчав на 2,10 грн (+3,019%).

Звичайний бензин А-95 у середньому коштує 67,20 грн/л, що на 2,13 грн більше, ніж раніше (+3,273%). Бензин А-92 також додав у ціні — до 63,78 грн за літр, підвищення склало 2,02 грн (+3,271%).

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Середні ціни на пальне по областях України 4 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ситуація із цінами на пальне в Україні — що відомо

Нещодавно експерт спрогнозував, на скільки максимально можуть зрости ціни на пальне в Україні та за яких умов. За прогнозами Олега Пендзина, ціна на пальне А-95 в Україні може зрости ще максимум на 10 гривень.

Водночас на тлі чуток про можливий дефіцит пального експерт паливного ринку Сергій Куюн наголосив, що нестачі бензину в Україні не очікується.

Своєю чергою, експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін спрогнозував ситуацію на ринку пального в Україні. За його словами, ажіотажу не уникнути, а вартість бензину на заправках продовжить підвищуватися.