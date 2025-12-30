Что киевляне будут готовить на Новый год — опрос

Киевляне поделились планами на Новый Год. Фото: Новини.LIVE

До Нового года остаются считанные дни и киевляне уже начали подготовку к празднованию. Однако, в этом сезоне в основном имеют скромные бюджеты.

Об этом горожане рассказали журналистам Новини.LIVE

Сколько киевляне потратят на празднование Нового года?

Горожане считают, что сейчас не время тратить много средств на накрывание столов.

"Уже потратили примерно 3 000 гривен".

"Возможно 10 000 гривен с подарками".

"В целом 15 000-20 000 гривен за весь рождественский период".

"Не считаю деньги, сколько потратится".

"Я студентка, поэтому минимально трачу. Возможно несколько тысяч".

"Ой, 1000 гривен и все".

Киевляне не планируют накрывать столы на Новый год

Большинство горожан, с которыми нам удалось пообщаться, хотят приготовить оливье и вкусное мясо. Однако, если раньше на их семейных столах было около десятка блюд, сейчас ограничиваются форматом обычного ужина.

"Обязательно пюрешку, оливье, курицу вкусную. Возможно салат "Цезарь" и запеченную телятину", — планируют готовить подруги София и Мария.

Киевлянки София и Мария. Фото: Новини.LIVE

Горожане объясняют изменение традиций тем, что Рождество стало более важным праздником, чем окончание календарного года.

"Основное это Рождество, а Новый год — уже не так важен. Особенно последние годы. Возможно будет одно блюдо. Все зависит от света. Возможно приготовим мясо или рыбу, а может и чипсы. Будем думать в тот день", — рассказали Вероника и Валерия.

В то же время от вечеринок киевляне отказываться не планируют. Стремятся собираться большим компаниями и проводить больше времени с теми, кого любят.

"Мы собираемся с друзьями и каждый принесет какое-то свое блюдо. Таким образом соберем целый стол коллективно. Кто-то приготовит мясо, кто-то салат и вот все есть. В этом году вообще без алкоголя", — поделились планами Михаил и Тимур.

