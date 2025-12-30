Видео
Главная Киев Сколько тысяч киевляне потратят на новогодний стол — опрос

Сколько тысяч киевляне потратят на новогодний стол — опрос

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 19:02
Что киевляне будут готовить на Новый год — опрос
Киевляне поделились планами на Новый Год. Фото: Новини.LIVE

До Нового года остаются считанные дни и киевляне уже начали подготовку к празднованию. Однако, в этом сезоне в основном имеют скромные бюджеты.

Об этом горожане рассказали журналистам Новини.LIVE

Читайте также:

Сколько киевляне потратят на празднование Нового года?

Горожане считают, что сейчас не время тратить много средств на накрывание столов.

  • "Уже потратили примерно 3 000 гривен".
  • "Возможно 10 000 гривен с подарками".
  • "В целом 15 000-20 000 гривен за весь рождественский период".
  • "Не считаю деньги, сколько потратится".
  • "Я студентка, поэтому минимально трачу. Возможно несколько тысяч".
  • "Ой, 1000 гривен и все".

Киевляне не планируют накрывать столы на Новый год

Большинство горожан, с которыми нам удалось пообщаться, хотят приготовить оливье и вкусное мясо. Однако, если раньше на их семейных столах было около десятка блюд, сейчас ограничиваются форматом обычного ужина.

"Обязательно пюрешку, оливье, курицу вкусную. Возможно салат "Цезарь" и запеченную телятину", — планируют готовить подруги София и Мария.

Що кияни готуватимуть на Новий Рік
Киевлянки София и Мария. Фото: Новини.LIVE

Горожане объясняют изменение традиций тем, что Рождество стало более важным праздником, чем окончание календарного года.

"Основное это Рождество, а Новый год — уже не так важен. Особенно последние годы. Возможно будет одно блюдо. Все зависит от света. Возможно приготовим мясо или рыбу, а может и чипсы. Будем думать в тот день", — рассказали Вероника и Валерия.

В то же время от вечеринок киевляне отказываться не планируют. Стремятся собираться большим компаниями и проводить больше времени с теми, кого любят.

"Мы собираемся с друзьями и каждый принесет какое-то свое блюдо. Таким образом соберем целый стол коллективно. Кто-то приготовит мясо, кто-то салат и вот все есть. В этом году вообще без алкоголя", — поделились планами Михаил и Тимур.

Напомним, какие бюджеты на празднование Нового года имеют одесситы.

Также мы делились подборкой рождественских фильмов и мультфильмов, которые понравятся и взрослым.

Киев опрос деньги Семейные праздники Новый год 2026
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
