Що кияни готуватимуть на Новий рік — опитування

До Нового року залишаються лічені дні і кияни вже почали підготовку до святкування. Однак, цього сезону здебільшого мають скромні бюджети.

Про це містяни розповіли журналістам Новини.LIVE

Скільки кияни витратять на святкування Нового року?

Містяни вважають, що нині не на часі витрачати багато коштів на накривання столів.

"Вже витратили приблизно 3 000 гривень".

"Можливо 10 000 гривень з подарунками".

"Загалом 15 000-20 000 гривень за весь різдвяний період".

"Не рахую гроші, скільки витратиться".

"Я студентка, тому мінімально витрачаю. Можливо декілька тисяч".

"Ой, 1000 гривень і все".

Кияни не планують накривати столи на Новий рік

Більшість містян, з якими нам вдалось поспілкуватися, хочуть приготувати олів'є та смачне м'ясо. Однак, якщо раніше на їхніх родинних столах було близько десятка страв, нині обмежуються форматом звичайної вечері.

"Обов'язково пюрешку, олів'є, курятину смачну. Можливо салат "Цезар" і телятину запечену", — планують готувати подруги Софія і Марія.

Киянки Софія і Марія. Фото: Новини.LIVE

Містяни пояснюють зміну традицій тим, що Різдво стало важливішим святом, аніж закінчення календарного року.

"Основне це Різдво, а Новий рік — вже не такий важливий. Особливо останні роки. Можливо буде одна страва. Все залежить від світла. Можливо приготуємо м'ясо або рибу, а може і чипси. Будемо думати в той день", — розповіли Вероніка і Валерія.

Водночас від вечірок кияни відмовлятися не планують. Прагнуть збиратися великим компаніями і проводити більше часу з тими, кого люблять.

"Ми збираємось з друзями і кожен принесе якусь свою страву. У такий спосіб зберемо цілий стіл колективно. Хтось приготує м'ясо, хтось салат і от все є. Цьогоріч взагалі без алкоголю", — поділились планами Михайло і Тимур.

