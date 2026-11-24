Разрушенная часть дома в Димере. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 ноября, в больнице скончалась 79-летняя жительница Димера, которую спасатели извлекли из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником. Несмотря на все усилия медиков, женщина стала ещё одной жертвой вражеской атаки на Киевскую область.

Об этом сообщил начальник КОДА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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В Димере возросло число жертв удара дрона РФ по дому

В медицинском учреждении скончалась 79-летняя женщина, получившая тяжелые травмы во время российской атаки на Киевскую область. Жизнь пенсионерки оборвалась в больнице, где медики до последнего пытались ее спасти, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сообщение о смерти. Фото: скриншот

Таким образом, 79-летняя жительница Димера стала еще одной жертвой атаки войск РФ на столичный регион.

Журналисты Новини.LIVE сообщали, что женщина пострадала в поселке Димер. Во время вражеского обстрела 22 ноября российский ударный беспилотник попал в жилой дом, что привело к его разрушению. Пострадавшую тогда удалось извлечь из-под завалов, где она пробыла живой 22 часа, после чего её госпитализировали.

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После попадания спасатели практически вручную разбирали обломки всех пяти этажей, и в ходе этих работ им удалось также спасти ребенка и нескольких животных.

Разбор завалов завершили в понедельник, 23 ноября. Тем временем областные власти нашли жилье для тех, кто лишился дома. Как сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, семерых жителей временно переселили, а остальные уехали к родственникам или в свои другие квартиры.