Померла 79-річна жителька Димера, яку врятували з-під завалів
У лікарні у вівторок, 24 листопада, померла 79-річна жителька Димера, яку рятувальники дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником. Попри всі зусилля медиків, жінка стала ще однією жертвою ворожої атаки на Київську область.
Про це повідомив начальник КОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.
У Димері зросла кількість жертв від удару дрона РФ по будинку
У медзакладі померла 79-річна жінка, яка зазнала важких травм під час російської атаки на Київську область. Життя пенсіонерки обірвалося в лікарні, де медики до останнього намагалися її врятувати, проте травми виявилися несумісними з життям.
Таким чином, 79-річна мешканка Димера стала ще однією жертвою атаки військ РФ на столичний регіон.
Журналісти Новини.LIVE повідомляли, що жінка постраждала в селищі Димер. Під час ворожого обстрілу російський ударний безпілотник 22 листопада влучив у житловий будинок, спричинивши його руйнування. Потерпілу тоді вдалося деблокувати з-під завалів, де вона пробула живою 22 години, після чого її госпіталізували.
Після влучання рятувальники майже вручну розбирали уламки всіх п'яти поверхів, і під час цих робіт їм вдалося також врятувати дитину, кількох тварин.
Розбір завалів завершили у понеділок, 23 листопада. Тим часом обласна влада підшукала житло для тих, хто втратив домівки. Як повідомляв очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, сімох мешканців тимчасово переселили, а інші поїхали до родичів чи у власні інші квартири.