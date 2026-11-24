Зруйнована частина будинку в Димері. Фото: Новини.LIVE

У лікарні у вівторок, 24 листопада, померла 79-річна жителька Димера, яку рятувальники дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником. Попри всі зусилля медиків, жінка стала ще однією жертвою ворожої атаки на Київську область.

Про це повідомив начальник КОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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У Димері зросла кількість жертв від удару дрона РФ по будинку

У медзакладі померла 79-річна жінка, яка зазнала важких травм під час російської атаки на Київську область. Життя пенсіонерки обірвалося в лікарні, де медики до останнього намагалися її врятувати, проте травми виявилися несумісними з життям.

Повідомлення про смерть. Фото: скриншот

Таким чином, 79-річна мешканка Димера стала ще однією жертвою атаки військ РФ на столичний регіон.

Журналісти Новини.LIVE повідомляли, що жінка постраждала в селищі Димер. Під час ворожого обстрілу російський ударний безпілотник 22 листопада влучив у житловий будинок, спричинивши його руйнування. Потерпілу тоді вдалося деблокувати з-під завалів, де вона пробула живою 22 години, після чого її госпіталізували.

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Після влучання рятувальники майже вручну розбирали уламки всіх п'яти поверхів, і під час цих робіт їм вдалося також врятувати дитину, кількох тварин.

Розбір завалів завершили у понеділок, 23 листопада. Тим часом обласна влада підшукала житло для тих, хто втратив домівки. Як повідомляв очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, сімох мешканців тимчасово переселили, а інші поїхали до родичів чи у власні інші квартири.