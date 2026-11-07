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Главная Киев Сложная ситуация со светом и водой: РФ атаковала энергообъекты в Киевской области

Сложная ситуация со светом и водой: РФ атаковала энергообъекты в Киевской области

Ua ru
7 ноября 2026 07:41
Кличко заявил о закрытии Северного моста и проблемах с энергоснабжением ГСЧС
Сотрудники ГСЧС во время пожара на одном из объектов. Фото: ГСЧС

В Киеве после ночной российской атаки 7 ноября поврежден Северный мост, из-за чего движение транспорта по переправе закрыли в обоих направлениях. В то же время из-за ударов по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей в столице возникла чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением, что также повлияло на работу систем отопления и водоснабжения.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Сотрудники ГСЧС
Сотрудники ГСЧС работают после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Закрыто движение по Северному мосту

По словам мэра, в результате российской атаки поврежден Северный мост. Специалисты обследуют сооружение, чтобы установить степень разрушений.

"Движение по мосту сейчас закрыто в обе стороны", — сообщил Кличко.

Сроки восстановления транспортного сообщения пока неизвестны.

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Также мэр сообщил о пяти пострадавших в результате ночного обстрела. Среди них — 14-летний ребенок.

Двух раненых госпитализировали в медицинские учреждения. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ситуация со светом и водой в Киеве

В результате ночных ударов повреждены энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях.

По словам Кличко, ситуация с энергоснабжением столицы чрезвычайно сложная. Из-за повреждения инфраструктуры нарушена работа систем тепло- и водоснабжения.

Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением электроснабжения и коммунальных услуг для горожан.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате ночной ракетной атаки 7 ноября в Киеве пострадали три человека, среди которых ребенок. В Соломенском районе повреждены несколько жилых домов. Зафиксированы разрушения на территории детского сада и пожар в нежилом помещении.

Также Новини.LIVE писал, что 6 ноября на Южном мосту открыли вторую полосу движения с левого берега на правый. Проезд разрешили автомобилям массой до 10 тонн и наземному общественному транспорту. В обратном направлении осталась доступной только одна полоса.

Виталий Кличко КГГА обстрелы война в Украине энергетика Северный мост
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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