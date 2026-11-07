Складна ситуація зі світлом та водою: РФ атакувала енергообʼєкти на Київщині
У Києві після нічної російської атаки 7 листопада пошкоджено Північний міст, через що рух транспорту переправою закрили в обох напрямках. Водночас через удари по енергетичних об'єктах Київської та Житомирської областей у столиці виникла надзвичайно складна ситуація з електропостачанням, що також вплинуло на роботу систем опалення та водопостачання.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Закрито рух Північним мостом
За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджено Північний міст. Фахівці обстежують споруду, щоб встановити ступінь руйнувань.
"Рух мостом наразі закритий в обидві сторони", — повідомив Кличко.
Терміни відновлення транспортного сполучення поки невідомі.
Також міський голова повідомив про п'ятьох постраждалих унаслідок нічного обстрілу. Серед них — 14-річна дитина.
Двох поранених госпіталізували до медичних закладів. Інформації про стан постраждалих наразі немає.
Ситуація зі світлом і водою в Києві
У результаті нічних ударів пошкоджено енергетичні об'єкти на Київщині та Житомирщині.
За словами Кличка, ситуація з енергозабезпеченням столиці надзвичайно складна. Через пошкодження інфраструктури порушена робота систем тепло- та водопостачання.
Енергетики й комунальні служби працюють над відновленням електроенергії та комунальних послуг для містян.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок нічної ракетної атаки 7 листопада в Києві постраждали троє людей, серед яких дитина. У Солом'янському районі пошкоджено кілька житлових будинків. Зафіксовано руйнування на території дитсадка та пожежу в нежитловому приміщенні.
Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада на Південному мосту відкрили другу смугу руху з лівого берега на правий. Проїзд дозволили автомобілям масою до 10 тонн і наземному громадському транспорту. У зворотному напрямку залишилася доступною лише одна смуга.