Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Складна ситуація зі світлом та водою: РФ атакувала енергообʼєкти на Київщині

Складна ситуація зі світлом та водою: РФ атакувала енергообʼєкти на Київщині

Ua ru
7 листопада 2026 07:41
Кличко заявив про закриття Північного мосту та проблеми з енергопостачанням ДСНС
Співробітники ДСНС під час пожежі на одному з об'єктів. Фото: ДСНС

У Києві після нічної російської атаки 7 листопада пошкоджено Північний міст, через що рух транспорту переправою закрили в обох напрямках. Водночас через удари по енергетичних об'єктах Київської та Житомирської областей у столиці виникла надзвичайно складна ситуація з електропостачанням, що також вплинуло на роботу систем опалення та водопостачання.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Реклама
Сотрудники ГСЧС
Співробітники ДСНС працюють після атаки РФ. Фото: ДСНС

Закрито рух Північним мостом

За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджено Північний міст. Фахівці обстежують споруду, щоб встановити ступінь руйнувань.

"Рух мостом наразі закритий в обидві сторони", — повідомив Кличко.

Терміни відновлення транспортного сполучення поки невідомі.

Читайте також:

Також міський голова повідомив про п'ятьох постраждалих унаслідок нічного обстрілу. Серед них — 14-річна дитина.

Двох поранених госпіталізували до медичних закладів. Інформації про стан постраждалих наразі немає.

Ситуація зі світлом і водою в Києві

У результаті нічних ударів пошкоджено енергетичні об'єкти на Київщині та Житомирщині.

За словами Кличка, ситуація з енергозабезпеченням столиці надзвичайно складна. Через пошкодження інфраструктури порушена робота систем тепло- та водопостачання.

Енергетики й комунальні служби працюють над відновленням електроенергії та комунальних послуг для містян.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок нічної ракетної атаки 7 листопада в Києві постраждали троє людей, серед яких дитина. У Солом'янському районі пошкоджено кілька житлових будинків. Зафіксовано руйнування на території дитсадка та пожежу в нежитловому приміщенні.

Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада на Південному мосту відкрили другу смугу руху з лівого берега на правий. Проїзд дозволили автомобілям масою до 10 тонн і наземному громадському транспорту. У зворотному напрямку залишилася доступною лише одна смуга.

Віталій Кличко КМДА обстріли війна в Україні енергетика Північний міст
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації