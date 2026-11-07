Співробітники ДСНС під час пожежі на одному з об'єктів. Фото: ДСНС

У Києві після нічної російської атаки 7 листопада пошкоджено Північний міст, через що рух транспорту переправою закрили в обох напрямках. Водночас через удари по енергетичних об'єктах Київської та Житомирської областей у столиці виникла надзвичайно складна ситуація з електропостачанням, що також вплинуло на роботу систем опалення та водопостачання.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Співробітники ДСНС працюють після атаки РФ. Фото: ДСНС

Закрито рух Північним мостом

За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджено Північний міст. Фахівці обстежують споруду, щоб встановити ступінь руйнувань.

"Рух мостом наразі закритий в обидві сторони", — повідомив Кличко.

Терміни відновлення транспортного сполучення поки невідомі.

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Також міський голова повідомив про п'ятьох постраждалих унаслідок нічного обстрілу. Серед них — 14-річна дитина.

Двох поранених госпіталізували до медичних закладів. Інформації про стан постраждалих наразі немає.

Ситуація зі світлом і водою в Києві

У результаті нічних ударів пошкоджено енергетичні об'єкти на Київщині та Житомирщині.

За словами Кличка, ситуація з енергозабезпеченням столиці надзвичайно складна. Через пошкодження інфраструктури порушена робота систем тепло- та водопостачання.

Енергетики й комунальні служби працюють над відновленням електроенергії та комунальних послуг для містян.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок нічної ракетної атаки 7 листопада в Києві постраждали троє людей, серед яких дитина. У Солом'янському районі пошкоджено кілька житлових будинків. Зафіксовано руйнування на території дитсадка та пожежу в нежитловому приміщенні.

Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада на Південному мосту відкрили другу смугу руху з лівого берега на правий. Проїзд дозволили автомобілям масою до 10 тонн і наземному громадському транспорту. У зворотному напрямку залишилася доступною лише одна смуга.