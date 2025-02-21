СБУ предотвратила теракты — задержаны агенты ФСБ на Киевщине

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Украинские спецслужбы предотвратили серию террористических актов, которые пытались организовать агенты ФСБ в Киевской области. В результате спецоперации сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали двух злоумышленников, которые готовили подрыв административных зданий силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По предварительной информации, диверсионная группа намеревалась атаковать объекты, связанные с обороной и безопасностью государства, в частности здания полиции, территориальных центров комплектования и прокуратуры. Оккупанты позволили своим агентам самостоятельно выбрать первый объект для атаки.

Задержанные подозреваемые. Фото: СБУ

Как выяснило следствие, российская спецслужба дистанционно завербовала двух жителей Киевской области — 27-летнего мужчину, который имел наркотическую зависимость, и его сожительницу. Они вышли на связь с российскими кураторами через Telegram, где и получили указания по выполнению задач.

Закупленные составляющие для взрывчатки. Фото: СБУ

По плану российской разведки, исполнители должны были поселиться в одном из хостелов под Киевом, где тайно изготавливали самодельное взрывное устройство. Для этого они закупили химические компоненты, входящие в состав взрывчатых веществ, а также металлические болты, гвозди и алюминиевую стружку для усиления поражения. Контейнером для взрывчатки злоумышленники выбрали огнетушитель, что должно было помочь замаскировать взрывное устройство.

Переписка террористов с российским куратором. Фото: СБУ

После завершения подготовки террористы планировали сообщить своим кураторам о готовности к атаке, получить координаты для закладки взрывчатки и зафиксировать теракт на видео.

Впрочем, благодаря оперативным действиям украинских спецслужб их планы были сорваны. СБУ заранее отследила связи подозреваемых, задокументировала их деятельность и задержала во время изготовления взрывчатых компонентов.

Во время обыска правоохранители изъяли 2 кг взрывчатого вещества, огнетушитель, переоборудованный под взрывное устройство, металлические поражающие элементы, мобильные телефоны с доказательствами координации действий с ФСБ, видеорегистратор, предназначенный для фиксации преступления.

По факту подготовки терактов обоим задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницком задержали агента ФСБ, который помогал российским войскам корректировать обстрелы.

Также на днях СБУ разоблачила компанию в Одессе, которая оборудование для электросетей российских военных баз.