СБУ запобігла терактам — затримано агентів ФСБ на Київщині

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Українські спецслужби запобігли серії терористичних актів, які намагалися організувати агенти ФСБ у Київській області. У результаті спецоперації співробітники СБУ та Національної поліції затримали двох зловмисників, які готували підрив адміністративних будівель силових структур.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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За попередньою інформацією, диверсійна група мала намір атакувати об'єкти, пов’язані з обороною та безпекою держави, зокрема будівлі поліції, територіальних центрів комплектування та прокуратури. Окупанти дозволили своїм агентам самостійно обрати перший об’єкт для атаки.

Затримані підозрювані. Фото: СБУ

Як з’ясувало слідство, російська спецслужба дистанційно завербувала двох мешканців Київщини – 27-річного чоловіка, який мав наркотичну залежність, та його співмешканку. Вони вийшли на зв'язок із російськими кураторами через Telegram, де й отримали вказівки щодо виконання завдань.

Закуплені складові для вибухівки. Фото: СБУ

За планом російської розвідки, виконавці мали оселитися в одному з хостелів під Києвом, де таємно виготовляли саморобний вибуховий пристрій. Для цього вони закупили хімічні компоненти, що входять до складу вибухових речовин, а також металеві болти, цвяхи та алюмінієву стружку для посилення ураження. Контейнером для вибухівки зловмисники обрали вогнегасник, що мало допомогти замаскувати вибуховий пристрій.

Листування терористів із російським куратором. Фото: СБУ

Після завершення підготовки терористи планували повідомити своїм кураторам про готовність до атаки, отримати координати для закладання вибухівки та зафіксувати теракт на відео.

Втім, завдяки оперативним діям українських спецслужб їхні плани були зірвані. СБУ заздалегідь відстежила зв’язки підозрюваних, задокументувала їхню діяльність та затримала під час виготовлення вибухових компонентів.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 2 кг вибухової речовини, вогнегасник, переобладнаний під вибуховий пристрій, металеві уражаючі елементи, мобільні телефони з доказами координації дій з ФСБ, відеореєстратор, призначений для фіксації злочину.

За фактом підготовки терактів обом затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримали агента ФСБ, який допомагав російським військам коригувати обстріли.

Також днями СБУ викрила компанію в Одесі, яка обладнання для електромереж російських військових баз.