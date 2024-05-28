Чем известен журналист и руководитель «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко

Александр Мартыненко. Фото: Интерфакс-Украина

В Украине во вторник, 28 мая, скончался основатель и глава информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 63 года.

О смерти известного 63-летнего журналиста сообщили коллеги во вторник, 28 мая.

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Умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 63 года, и он сумел оставить после себя значительное наследие в сфере украинской журналистики.

Он родился 22 августа 1960 года в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета, после чего начал свою карьеру в должности младшего научного сотрудника кафедры планирования народного хозяйства Харьковского госуниверситета (1987-1990).

Позже работал корреспондентом и редактором отдела газеты "Ориентир Дип" (1990-1992). Уже через два года он занимал должность главного редактора агентства "Харьков-новости".

В конце 90-х Мартыненко работал спикером тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Также в начале 2000-х мужчина был секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины и членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию, в течение 2002-2003 годов.

За свою жизнь мужчина попробовал себя на многих должностях, но с 2003 года он известен как генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы позволили себе раскрыть настоящее имя в день смерти Александра Владленовича, нашего друга и коллеги. Пусть память читателей о нем обогатится еще и этим знанием: именно он был автором этих компетентных, иронических текстов" , — говорится в сообщении его коллег.

Сообщение Антона Геращенко. Фото: скриншот, Telegram

Редакция Новости.LIVE выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного и коллектива агентства "Интерфакс-Украина".

Напомним, 28 мая во Львове на 84-м году жизни скончался видный украинский актер, народный артист Украины Богдан Козак. Пока причина смерти неизвестна.

Ранее мы писали, что Россия удерживает в плену украинскую журналистку Викторию Рощину , пропавшую на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. Об этом говорится в письме, которое отцу медийницы направило российское Минобороны в ответ на его запрос.

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