Чим відомий журналіст і керівник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко. Фото: Інтерфакс-Україна

В Україні у вівторок, 28 травня, помер засновник та голова інформаційного агенства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки.

Про смерть відомого 63-річного журналіста повідомили колеги у вівторок, 28 травня.

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Помер засновника й голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки і він зумів залишити після себе значну спадщину у сфері української журналістики.

Він народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету, після чого розпочав свою кар'єру на посаді молодшого наукового співробітника кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987-1990).

Пізніше працював кореспондентом і редактором відділу газети "Орієнтир Діп" (1990-1992). Уже за два роки він обіймав посаду головного редактора агентства "Харків-новини".

Наприкінці 90-х Мартиненко працював речником тодішнього президента України Леоніда Кучми. Також на початку 2000-их чоловік був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України та членом Нацради з питань телебачення та радіомовлення, протягом 2002-2003 років.

За своє життя чоловік спробував себе на багатьох посадах, та з 2003 року він відомий, як генеральний директор інформаційної агенції "Інтерфакс-Україна".

"Ми дозволили собі розкрити справжнє ім'я в день смерті Олександра Владленовича, нашого друга і колеги. Нехай пам'ять читачів про нього збагатиться ще й цим знанням: саме він був автором цих компетентних, іронічних текстів", — йдеться в повідомленні його колег.



Допис Антона Геращенка. Фото: скриншот, Telegram

Редакція Новини.LIVE висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного та колективу агентства "Інтерфакс-Україна".

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