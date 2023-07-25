Смертельное ДТП на блокпосту: в прокуратуре сообщили подробности

Последствия ДТП на блокпосту в Киеве. Фото: МВД

Правоохранители сообщили о подозрении водителю автомобиля по факту смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий, а еще один военный был госпитализирован с травмами. В настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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Подробности ДТП на блокпосту в Киеве

В прокуратуре напомнили, что смертельная авария произошла 25 июля около 00:05 в Святошинском районе столицы.

"Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту. В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой — госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП на блокпосту в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, как отметили в ведомстве, водитель протаранил еще один автомобиль. В этом авто находился еще один военнослужащий. Он получил легкие травмы, врачи оказали ему помощь.

В настоящее время водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Прокуроры будут ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в ночь на 25 июля в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.