Смертельна ДТП на блокпосту: у прокуратурі повідомили подробиці

Наслідки ДТП на блокпосту у Києві. Фото: МВС

Правоохоронці повідомили про підозру водію автомобіля за фактом смертельної ДТП, в результаті якої загинув військовослужбовець, а ще один військовий був госпіталізований з травмами. Наразі вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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У прокуратурі нагадали, що смертельна аварія сталася 25 липня близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

"Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту. Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший — госпіталізований у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП на блокпосту у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Крім того, як зазначили у відомстві, водій протаранив ще один автомобіль. У цьому авто перебував ще один військовослужбовець. Він отримав легкі травми, лікарі надали йому допомогу.

Наразі водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Прокурори клопотатимуть про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.