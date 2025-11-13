ДТП на Майдане Независимости в 2020 году — суд вынес приговор водителю

Момент ДТП на Майдане Независимости. Фото: кадр из видео

Водитель, который потерял сознание за рулем и спровоцировал смертельное ДТП на Майдане Независимости в 2020 году, приговорен к 6 годам лишения свободы. ДТП унесло жизни двух пешеходов, еще трое получили легкие травмы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, 13 ноября.

Реклама

Читайте также:

Суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП в Киеве

71-летнего водителя автомобиля Land Rover Discovery суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей.

Смертельная авария произошла в октябре 2020 года на Майдане Независимости. Водитель, пересекая перекресток с улицей Крещатик, потерял сознание и выехал на тротуар, где наехал на двух женщин-пешеходов. Они погибли на месте, еще три человека получили легкие телесные повреждения, а неуправляемый автомобиль повредил несколько припаркованных машин.

Как установило следствие, мужчина имел ряд заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилем, однако все равно сел за руль.

Приговором Шевченковского районного суда Киева водитель приговорен к 6 годам лишения свободы и лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, на Ровенщине подросток совершил смертельную аварию и совершил самоубийство.

А также на Черниговщине суд вынес приговор водителю, который сбил велосипедиста.