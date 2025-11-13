Відео
Україна
Новини
Головна Київ Смертельна ДТП на Майдані — суд виніс вирок 71-річному водію

Смертельна ДТП на Майдані — суд виніс вирок 71-річному водію

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 21:26
Оновлено: 21:27
ДТП на Майдані Незалежності 2020 року — суд виніс вирок водію
Момент ДТП на Майдані Незалежності. Фото: кадр з відео

Водія, який втратив свідомість за кермом та спричинив смертельну ДТП на Майдані Незалежності 2020 року, засуджено до 6 років позбавлення волі. ДТП забрала життя двох пішоходів, ще троє отримали легкі травми.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 13 листопада.

Читайте також:

Суд виніс вирок винному у смертельній ДТП у Києві

71-річного водія автомобіля Land Rover Discovery суд визнав винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Смертельна аварія сталася у жовтні 2020 року на Майдані Незалежності. Водій, перетнувши перехрестя з вулицею Хрещатик, втратив свідомість і виїхав на тротуар, де наїхав на двох жінок-пішоходів. Вони загинули на місці, ще троє людей отримали легкі тілесні ушкодження, а некерований автомобіль пошкодив декілька припаркованих машин.

Як встановило слідство, чоловік мав низку захворювань, при яких заборонено керувати автомобілем, проте все одно сів за кермо.

Вироком Шевченківського районного суду Києва водія засуджено до 6 років позбавлення волі та позбавлено права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Нагадаємо, на Рівненщині підліток скоїв смертельну аварію та вчинив самогубство.

А також на Чернігівщині суд виніс вирок водію, який збив велосипедиста.

ДТП Київ суд аварія судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
