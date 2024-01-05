Смертельное ДТП в Киеве — суд оставил под стражей водителя Audi

Обвиняемая под стражей. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прошел суд над водительской Audi, которая была за рулем автомобиля во время смертельного ДТП. Ее оставили под стражей еще на 60 суток.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Так, сторона обвинения сообщила о наличии доказательств, что Екатерина Дагаева находилась за рулем во время ДТП. Поэтому суд оставил ее и якобы пустившего ее за руль пассажира под стражей еще на 60 суток.

Известно, что оба фигуранта не имели действительного водительского удостоверения.

Напомним, что 14 ноября около 20:00 на улице Старокиевской произошло ДТП. 20-летняя подозреваемая Екатерина Дагаева, якобы находясь за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota. Кроме того, водитель уже была лишена водительских прав за подобное правонарушение ранее.

По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, это дочь миллионерши Анны Догаевой, которая при генпрокуроре Викторе Шокином занимала высокую должность. Отец Анны Догаевой Юрий был первым руководителем государственного управления делами при Кучме. Пассажиром попавшего в ДТП авто был Эмин Гусейнов, житель Днепропетровщины.