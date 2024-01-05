Смертельна ДТП у Києві — суд залишив під вартою водійку Audi

Обвинувачена під вартою. Фото: Новини.LIVE

У Києві відбувся суд над водійкою Audi, яка була за кермом автомобіля під час смертельної ДТП. Її залишили під вартою ще на 60 діб.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Так, сторона обвинувачення повідомила про наявність доказів, що Єкатерина Дагаєва була за кермом під час ДТП. Тому суд залишив її та пасажира, який нібито пустив її за кермо, під вартою ще на 60 діб.

Відомо, що обоє фігурантів не мали дійсного водійського посвідчення.

Нагадаємо, що 14 листопада близько 20:00 на вулиці Старокиївській сталася ДТП. 20-річна підозрювана Єкатерина Дагаєва, нібито перебуваючи за кермом Audi у стані алкогольного сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota.

В результаті ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля Toyota. Крім того, водійка вже була позбавлене водійських прав за подібне правопорушення раніше.

За словами екснардепа Ігоря Мосійчука — це донька мільйонерки Анни Догаєвої, яка при генпрокуророві Вікторові Шокіному обіймала високу посаду. Батько Анни Догаєвої Юрій був першим керівником державного управління справами при Кучмі. Пасажиром авто, яке втрапило в ДТП, був Емін Гусейнов, житель Дніпропетровщини.