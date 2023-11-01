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Смертельное ДТП в Киеве — суд приговорил виновного к 5 годам тюрьмы

1 ноября 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Смертельное ДТП в Киеве — суд приговорил виновного к 5 годам тюрьмы
Последствия ДТП на проспекте Лобановского. Фото: Киевская городская прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор мужчине, который стал виновником аварии с летальным исходом на проспекте Лобановского. Суд признал его виновным в совершении преступления назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Согласно материалам дела, 11 июня 2022 года подсудимый, управляя автомобилем Hyundai-Sonata, нарушил Правила дорожного движения, совершив перестроение в другую полосу и пересек сплошную линию, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "ИЖ-21251". 

Один из пассажиров последнего скончался от полученных травм, водитель и еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения.

Стоит отметить, что после вынесения приговора обвиняемого вывели из зала суда под стражей.

Напомним, что в Харькове мужчина под воздействием наркотиков стал причиной ДТП с троими погибшими, в том числе маленькой девочкой. В рамках судебного заседания прокуроры смогли добиться для него максимального наказания. 

 

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