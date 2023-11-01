Смертельна ДТП у Києві — суд засудив винного до 5 років вʼязниці

Наслідки ДТП на проспекті Лобановського. Фото: Київська міська прокуратура

Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок чоловікові, який став винуватцем аварії з летальним кінцем на проспекті Лобановського. Суд визнав його винним у скоєнні злочину і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі смертельної ДТП у Києві

Згідно з матеріалами справи, 11 червня 2022 року підсудний, керуючи автомобілем Hyundai-Sonata, порушив Правила дорожнього руху, здійснивши перебудову в іншу смугу та перетнувши суцільну лінію, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем "ІЖ-21251".

Один із пасажирів останнього помер від отриманих травм, водій та ще два пасажири отримали серйозні тілесні ушкодження.

Варто зазначити, що після винесення вироку обвинуваченого вивели із зали суду під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік під впливом наркотиків став причиною ДТП із трьома загиблими, у тому числі маленькою дівчинкою. У рамках судового засідання прокурори змогли досягти для нього максимального покарання.