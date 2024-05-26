В Киеве вырезали тело из изуродованного авто — детали ДТП

ДТП на Столичном шоссе. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

На Столичном шоссе в воскресенье утром, 26 мая, произошло ДТП. Известно, что легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего и госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в воскресенье, 26 мая.

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В оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве 26 мая в 05:37 поступило сообщение о возникновении дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе. В результате которой пришлось деблокировать пассажира, зажатого между приборной панелью и сиденьем автомобиля Porsche Macan.

"Между приборной панелью и сиденьем автомобиля Porsche Macan зажало пассажира. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали специалистам медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства возникновения ДТП.

Напомним, что за первые четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировано почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Одесской области таких случаев произошло 465.

Также во Львовской области суд вынес приговор поляку Яну Ястребскому, который во время вождения грузовиком выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ, 25-летний водитель которого погиб. Поляк был признан виновным в смертельном ДТП и приговорен к четырем годам заключения с двухлетним запретом управлять автомобилями. Однако суд уволил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком.